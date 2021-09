Kaineder/Mayr: Das bundesweite Klimaticket ist komplett: Dank der Grünen wird der 26.Oktober zum Öffi-Feiertag für ganz Österreich

Ein Riesenerfolg für die Grüne Regierungsbeteiligung und vor allem für Klimaministerin Gewessler – die Grünen haben das Ticket versprochen und geliefert

Linz (OTS) - „Die Grünen haben das bundesweite Klimaticket versprochen, hier ist es. Komplett, mit allen neun Bundesländern an Bord. Dass nun auch Wien, Niederösterreich und das Burgenland eingelenkt haben und von Anfang an dabei sind, ist nicht nur extrem wichtig. Es ist auch logisch. Es wäre den PendlerInnen dort wohl schwer vermittelbar gewesen, dass sie ungleich mehr für ihr Jahres-Öffi-Ticket bezahlen müssen als die PendlerInnen in allen anderen Bundesländern. So wird der 26. Oktober nun zum Öffi-Feiertag für ganz Österreich und ein neues Mobilitätszeitalter einläuten“, kommentiert der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder die heute verkündete Einigung zum bundesweiten Klimaticket, dem sich nun auch die sogenannte Ostregion angeschlossen hat.

Dieses historische Ticket ist ein Riesenerfolg für die Grünen, für die Grüne Regierungsbeteiligung und vor allem für Klimaministerin Gewessler und ihr Team. „Ein großes Danke an die Ministerin. Sie hat dieses Jahrhundert-Projekt auf den Weg und erfolgreich ins Ziel gebracht. Sie hat mit Konsequenz, Weitsichtigkeit und Verhandlungsgeschick geschafft, dass nun Gesamtösterreich ein Öffi-Ticket bekommt, das Geld spart und das Klima schont. Es macht schon einen Unterschied wer regiert. Wir Grüne haben dieses Ticket angekündigt und geliefert“, betont Kaineder.

Eine „Öffi-Revolution in der gesamten Alpenrepublik“, sieht der Grüne Klubobmann und Verkehrssprecher LAbg. Severin Mayr. „Es ist lange ersehnt und hart verhandelt worden. Viele habens für nicht möglich gehalten, aber jetzt ist dieses umwälzende Ticket Realität. Damit fahren und pendeln die OberösterreicherInnen nicht nur hier im Land günstiger, sondern müssen auch nicht an der Wiener Stadtgrenze extra was drauflegen“, betont Mayr.

Mayr: „Für die OberösterreicherInnen ist es eine Win-Win-Situation auf allen Linien. Sie fahren mit einem günstigen Ticket jetzt wirklich an alle Plätze Österreichs. Und mit dem eigenen Klimaticket speziell für Oberösterreich bleibt ihnen noch mehr Geld im Börsel. So geht Verkehrswende und so funktioniert effektiver Klimaschutz“.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at