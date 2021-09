GLOBAL 2000 begrüßt Klimaticket für alle als Türöffner für leistbare und saubere Mobilität

Nach günstigem Öffi-Ticket drängen UmweltschützerInnen nun auf die Ökologisierung des Steuersystems als nächsten logischen Schritt

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 begrüßt die Einigung auf ein österreichweites Öffi-Ticket und drängt nun auf die Ökologisierung des Steuersystems als nächsten wichtigen Schritt: "Heute ist ein guter Tag für das Klima, denn ein nun in ganz Österreich gültiges Öffi-Ticket ist ein Türöffner für leistbare und saubere Mobilität für alle. Der Einstieg in den Umstieg auf Bahn und Bus wird somit einfach und attraktiv. Weitere mutige Maßnahmen sind dringend erforderlich. Der nächste wichtige Schritt ist die Ökologisierung des Steuersystems mit einem Ökobonus für alle Haushalte, der sich aus einer CO2-Bepreisung finanziert und für einen sozialen Ausgleich sorgt", erklärt Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.



In einer Befragung durch das Marktforschungsinstitut GfK im Auftrag des Umweltbundesamts (2018) gaben 54 Prozent der Befragten an, dass sie sich vorstellen können, häufiger öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Motivation der Menschen, einen Beitrag zum Klima zu leisten, ist also groß. Das neue Klimaticket ist ein wichtiger Baustein, um vielen BürgerInnen eine einfache und günstige Möglichkeit zu bieten, Bahn und Bus in ganz Österreich bequem zu nützen. Dennoch sind weitere Maßnahmen dringend erforderlich.



Corona-Effekt verpufft - Öko-soziale Steuerreform dringend notwendig

Für die Mobilitätswende hin zum Umweltverbund braucht es weitere mutige Schritte. Im Verkehrsbereich sind die Treibhausgasemissionen seit 1990 um rund 75 Prozent gestiegen. Eine kürzlich präsentierte Analyse des Wegener Centers zeigt, dass der "Corona-Effekt" bereits wieder völlig verpufft ist. Nach einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um 8 Prozent im Jahr 2020 wird für heuer wieder ein Anstieg um 9 Prozent erwartet. Somit liegen die Treibhausgasemissionen wieder in etwa auf dem Niveau von vor zwei Jahren. "Das Klimaticket ist der erste wichtige Schritt, die österreichische Klimapolitik zu verbessern, denn das größte Problem ist weiterhin der überbordende Verkehr. Um den positiven Trend des Emissionsrückgangs durch Corona nicht wieder umzukehren, braucht es nun dringend weitere Schritte. Eine öko-soziale Steuerreform ist unbedingt notwendig. Klimafreundliches Verhalten soll günstiger, klimaschädliches hingegen teurer werden. Nur so können wir eine dauerhafte Trendwende schaffen und Menschen unterstützen, die das Klima schützen", so Wahlmüller abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

Viktoria Auer, Pressesprecherin GLOBAL 2000, viktoria.auer @ global2000.at, 0699 14 2000 82

Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher GLOBAL 2000, johannes.wahlmüller @ global2000.at, 0699 14 2000 41