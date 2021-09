FPÖ Wien und FPÖ NÖ verlangen sofortigen Baubeginn von S1, S8 und Stadtstraße

Besetzte Straßenbaustellen „möglichst rasch“ räumen; zusätzlicher Bau von Park & Ride-Stellplätzen in Wien wurde „versäumt“

Wien (OTS/RK) - Die Wiener FPÖ hat heute, Donnerstag, gemeinsam mit der blauen Landesgruppe Niederösterreich den unverzüglichen Baubeginn des S1-Lückenschluss zwischen Schwechat und Süßenbrunn samt Lobautunnel, der Marchfeldschnellstraße S8, sowie der Stadtstraße gefordert. „Alle von sogenannten Klima-Aktivsten, die in Wahrheit arbeitslose Berufsdemonstranten sind, müssen sofort geräumt werden, damit möglichst schnell mit dem Bau der wichtigen Straßenverbindungen begonnen werden kann“, verlangte der Wiener Gemeinderat Anton Mahdalik (FPÖ). „Die Blockade dieser unverzichtbaren Entlastungsstraßen führt zu noch mehr Stau, zu noch mehr Lärm und zu noch mehr Feinstaub für die betroffenen Anrainer“, sagte Mahdalik.

Die täglich rund 200.000 einpendelnden Menschen aus Niederösterreich nach Wien seien auf das Auto angewiesen, um damit an den Arbeitsplatz zu kommen. „Dass öffentliche Verkehrsmittel günstiger werden, ist eine sinnvolle Sache. Das bringt aber den pendelnden Menschen nichts, wenn der öffentliche Verkehr nicht ausgebaut wird“, beklagte die FPÖ. „Diesen Menschen aus dem Wiener Umland steht ab März 2022 zusätzlich noch das kostenpflichtige Parkpickerl in ganz Wien ins Haus, obwohl weder in Wien noch in Niederösterreich auch nur annähernd ausreichend Park & Ride-Stellplätze zur Verfügung stehen. Seit mehr als zehn Jahren ist die Zahl von 10.000 Park & Ride-Plätzen in ganz Wien nahezu unverändert. Das Parkpickerl ist eine Kriegserklärung der Wiener Stadtregierung an alle Pendler“, so die FPÖ weiter.

„Die Linie unserer Partei ist, dass weiterhin für flüssigen Straßenverkehr gesorgt werden muss. Wir müssen jetzt zum Spaten greifen und nicht Rücksicht auf ein paar Berufsdemonstranten nehmen“, sagte Gemeinderat Mahdalik.

Der Termin der Pressekonferenz rief auch einige Stadtstraßen-Gegner*innen auf den Plan. Im Anschluss an den Medientermin versuchten diese Gemeinderat Mahdalik zu „torten“. Der Versuch missglückte, der blaue Mandatar konnte dem Tortenwurf ausweichen.

