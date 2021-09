SPÖ-Herr bekräftigt Forderung nach österreichischem Lieferkettengesetz

SPÖ wird Antrag zu nationalem Lieferkettengesetz erneut im Parlament einbringen – „Erwarten uns Unterstützung von den Grünen“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der heute präsentierten Kampagne der Bürgerinitiative „Lieferkettengesetz jetzt!“ bekräftigt die Umweltsprecherin der SPÖ, Julia Herr, die SPÖ-Forderung nach einem österreichischen Lieferkettengesetz: „Konzerne machen ihre Profite auf Kosten von Menschen und unserer Umwelt. Die Waren im Supermarkt müssen frei von Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung sein, dazu müssen wir die Konzerne endlich in die Pflicht nehmen. Wer hier in Österreich seine Waren verkaufen will oder Dienstleistungen anbieten möchte, muss sich auch an Regeln halten, und zwar nicht nur in Österreich, sondern entlang der gesamten Lieferkette. Unternehmensverantwortung hat daran bisher nichts geändert. Deshalb braucht es auch in Österreich endlich ein Lieferkettengesetz!“, so Herr. ****

Es sei erfreulich, so Herr weiter, dass es immer mehr Rückenwind für dieses Anliegen gibt, zumal auch sämtliche grüne Regierungspolitiker inklusive des Vizekanzlers und Grünen-Chefs Kogler die Kampagne der Bürgerinitiative namentlich unterstützen. „Wir nehmen das als Anlass, um den SPÖ-Antrag zur Einführung eines österreichischen Lieferkettengesetzes abermals im Parlament einzubringen. Leider haben die Grünen bislang ihre Zustimmung dazu verweigert. Ich gehe aber nun davon aus, dass Kogler, Gewessler und Co bzw. die grüne Parlamentsfraktion unseren Vorschlag zu einem nationalen Lieferkettengesetz unterstützen werden!“, so die SPÖ-Umweltsprecherin abschließend. (Schluss) sr/sc

