SAG’S MULTI! Der ORF sucht Redetalente

Der mehrsprachige Redewettbewerb startet in den 13. Durchgang

Wien (OTS) - Am 1. Oktober 2021 startet die Anmeldephase für den 13. Durchgang von „SAG’S MULTI!“. Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe aus ganz Österreich, sich über ihre Lehrerinnen und Lehrer für den mehrsprachigen Redewettbewerb anzumelden. Bis zum 8. November 2021 ist dann Zeit für die Registrierung auf der Homepage sagsmulti.ORF.at. Spätestens am 15. November sollten dann Videos mit Kurzreden (drei bis vier Minuten) für die Vorrunde auf der Homepage hochgeladen werden. Seit Oktober 2020 hat der ORF die Trägerschaft für den Wettbewerb und bietet damit die mediale Bühne für die mehrsprachigen Talente.

Bundespräsident hat den Ehrenschutz übernommen

Wie schon im vergangenen Jahr hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch für diesen Durchgang den Ehrenschutz übernommen. Er unterstreicht die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und die Bereitschaft der eigenen Meinung Stimme zu geben: „Gehört zu werden, das war einer der wichtigsten Gründe teilzunehmen – zu Recht! Die Bühne von ,SAG’S MULTI!‘ ist dazu euer Lautsprecher und die zweisprachige Rede ist euer Werkzeug dazu. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich kann euch nur ermuntern – sagt was euch bewegt! Eure Themen und Reden haben Relevanz – wir wollen euch hören und sehen“, so Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Videobotschaft zum Start von „SAG’S MULTI!“ in diesem Schuljahr.

Alexander Wrabetz „Integration und Internationalität – zentrales Zukunftsthema“

„Integration ist gerade mit der Internationalität junger Menschen ein zentrales Zukunftsthema. Deshalb freut es mich sehr, dass der ORF nun schon zum zweiten Mal im Rahmen des Redewettbewerbs ‚SAG’S MULTI!‘ mehrsprachigen Redetalenten eine Bühne bieten kann. In zweisprachigen Beiträgen können junge Menschen Position beziehen, das Publikum bewegen und so zur Pluralität im öffentlichen Diskurs beitragen“, betont ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz.

Das Besondere an „SAG’S MULTI!“ ist, dass in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden muss. Wer sich in der Vorrunde qualifiziert, tritt in der Hauptrunde vor Jury und Publikum an. In der Finalrunde heißt es dann neue Rede, neues Thema – vor noch mehr Zuhörer/innen via Live-Stream. Das Leitthema des diesjährigen Redewettbewerbs lautet „Wer ist Wir?“, inspiriert vom Buch „Wir“ der Kulturwissenschafterin Judith Kohlenberger. Fünf weitere Themengebiete laden die jungen Redetalente ein, Position zu beziehen.

Mehr als zwölf Jahre Erfolgsgeschichte

Das zentrale Team für die Umsetzung unter Leitung des CSR-Chefs Pius Strobl sind Eser Akbaba und Peter Wesely. Eser Akbaba ist seit 2009 als Moderatorin für den ORF tätig, sie ist Buchautorin und selbst mit drei Muttersprachen aufgewachsen: Türkisch, Zaza und Deutsch.

Peter Wesely hat als Generalsekretär des Vereins „Wirtschaft für Integration“ den Wettbewerb 2009 erfunden. In den 1980er und 1990er Jahren war er Redakteur der ORF-Abteilungen Religion in Hörfunk und Fernsehen, weitere berufliche Stationen waren u. a. Pressesprecher der Caritas Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Als Partner in der organisatorischen Umsetzung unterstützt weiterhin EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur und Bildung.

89 Sprachen waren insgesamt seit Beginn von „SAG’S MULTI!“ im Jahr 2009 zu hören.

Im vergangenen Schuljahr waren trotz COVID-19 350 Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich von ihren Schulen für den mehrsprachigen Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ nominiert worden. 133 junge Sprachtalente zwischen 13 und 20 Jahren haben sich nach Vorrunde und Hauptrunde für die Finalrunde qualifiziert. Am 22. Juni 2021 sind die besten 32 Redner/innen im Rahmen einer Preisverleihung im ORF RadioKulturhaus ausgezeichnet worden.

