Talk mit Tiefgang: „Pelinka mit Hirn“ startet auf W24 in die zweite Staffel

Wien (OTS) - Am 5. Oktober um 20:00 Uhr startet auf W24 die zweite Staffel von „Pelinka mit Hirn“. Im Prunksaal der Nationalbibliothek diskutieren Dr. Peter Pelinka (Historiker und Politikwissenschaftler) und Dr.in Lisz Hirn (Philosophin und Autorin) mit ExpertInnen über aktuelle psychosoziale Themen wie Gesundheitsversorgung, psychische Erkrankungen und die Auswirkungen der Corona Krise. Pelinka und Hirn beleuchten gemeinsam mit Fachleuten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft die Chancen und Risiken der Pandemie. Zum Sendungsauftakt der neuen Staffel ist Prof.in Dr.in Karin Gutiérrez-Lobos, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie zu Gast.

„Kaum jemand, der nicht von einer gefährlichen Spaltung der Gesellschaft spricht. Aber was muss passieren, um eine weitere Spaltung zu verhindern? Unsere Gäste verhelfen uns zu neuen Perspektiven auf die Pandemie, aber sie sprechen auch Chancen an, die wir als Einzelne und Gesellschaft nutzen könnten. Auch, um die anderen bevorstehenden Krisen zu bewältigen,“ erläutert Dr.in Lisz Hirn

„Leider hat sich an der Aktualität unserer ersten Staffel kaum etwas verändert: Die ärgsten Ausbrüche dieser Pandemie haben sich im Herbst 2021 zwar verlangsamt, aber die grundlegenden Fragen für die Zeit danach sind weiter nicht gelöst, weder gesundheits- noch gesellschaftspolitisch. Erörtert werden sie wieder in etwa 30-minütigen „Talks mit Tiefgang“ mit Fachleuten, welche Experten des vernetzten Denkens sind, diesmal in der Nationalbibliothek, Zentrum und Symbol des österreichischen Spitzendenkens. Mit dessen namhaftesten VertreterInnenn, von Helga Kromp-Kolb bis Michael Köhlmeier“, erklärt Dr. Peter Pelinka.

"Die Pandemie hat uns alle getroffen. Auch im Fernsehen erzählen wir seit über einem Jahr andere Geschichten als noch davor. Mit diesem neuen Format können wir nicht nur wie bisher individuelle Schicksale, sondern auch strukturelle Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft der WienerInnen aufzeigen", so W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski über die Talk-Reihe.

Das 30-minütige Format "Pelinka mit Hirn" wird immer dienstags um 20:00 Uhr auf W24 und w24.at erstausgestrahlt. Alle Folgen sind nach Erstausstrahlung auch online auf w24.at abrufbar. Alle Sendungen werden auch auf den Onlinekanälen von wienlive.at zu sehen sein. Das Magazin aus dem echo medienhaus wird „Pelinka mit Hirn“ mit Beiträgen begleiten.

