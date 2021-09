Rohlik investiert bis zu 400 Mio. Euro in Fulfillment-Zentren

Mutterkonzern von gurkerl.at verstärkt Automatisierung

Die Effizienz der beiden neuen Systeme wird uns eine noch schnellere Abwicklung unserer Produkte ermöglichen Aleš Malucha, Chief Automation Officer der Rohlik Group

Wien/Prag (OTS) - Die Rohlik Group (kurz: „Rohlik"), der tschechische Mutterkonzern von gurkerl.at, Österreichs innovativsten Online-Supermarkt, wird ein automatisiertes Lager- und Bereitstellungssystem (ASRS) - in Fulfillment-Zentren in ganz Europa installieren.

Rohlik wird die automatisierte Lösung schrittweise in den bestehenden und neuen europäischen Märkten ausrollen. Bei gurkerl.at wird die Automatisierung als einer der nächsten Schritte zur Erhöhung der Produktivität und Kapazität im Fulfillment Center Wien Süd genutzt werden. Wann der Umbau dafür genau abgeschlossen sein wird, ist derzeit noch unklar. Geplant wird mit einem Go-live Ende 2022 / Anfang 2023.

In der ersten Phase des Rollouts von Rohlik werden ca. 45 Millionen Euro in die Automatisierung investiert, in den Jahren 2022 bis 2025 sollen insgesamt bis zu 400 Millionen Euro in weitere Fulfillment Zentren investiert werden. „ Die Effizienz der beiden neuen Systeme wird uns eine noch schnellere Abwicklung unserer Produkte ermöglichen “, so Aleš Malucha, Chief Automation Officer der Rohlik Group. Dies ist eine Fortsetzung des Investitionstrends von Rohlik als Technologieunternehmen und Teil eines kontinuierlichen Verbesserungs- und Innovationsprozesses, um Europas bester und größter Online-Lebensmittellieferdienst zu werden.





Über gurkerl.at

“Alles, was du brauchst, bringen wir frisch & schnell zu dir nach Hause!"

gurkerl.at ist Österreichs innovativster Online-Supermarkt. Mit einem Sortiment von über 9.000 Produkten bietet gurkerl.at nicht nur besonders hochwertige und regionale Schmankerl an, sondern hat auch die gesamte Produktpalette von Lebensmitteln, über Kosmetikartikel, bis hin zum Babysortiment auf Lager. Das Sortiment wird laufend erweitert und Kund:innen können aktiv ihre Sortimentswünsche mitteilen.

Service zum Verlieben

Die gurkerl.at Bot:innen liefern innerhalb von drei Stunden ab Bestellung, in einem Zeitfenster von einer Stunde, persönlich an die gewünschte Zustelladresse. Das Liefergebiet von gurkerl.at umfasst Wien, Schwechat, Mödling, Baden, Korneuburg, Bisamberg, Hagenbrunn, Klein-Engersdorf, Brennleiten, Klosterneuburg (Stadt), Weidling, Kierling, Kritzendorf und einige Orte im Bezirk Bruck an der Leitha. Die erweiterten Zustellzeiten umfassen montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags von 6 bis 18 Uhr.



