SPÖ-Ottakring: Kulturkommission einstimmig für die Erhöhung von 20.000 Euro für Kunst und Kultur

Wien (OTS/SPW) - Die Ottakringer Kulturkommission hat sich in der gestrigen Sitzung einstimmig für die Erhöhung des Kulturbudgets ausgesprochen. Für das laufende Jahr 2021 soll das Ottakringer Kulturbudget durch einen Beschluss im Finanzausschuss um € 20.000,- erhöht werden.

„Kunst und Kultur haben bei uns in Ottakring schon immer einen hohen Stellenwert. In dieser schwierigen Zeit für die bunte Szene ist es uns besonders wichtig, hier so gut wie möglich zu unterstürzen“, so Bezirksvorsteher Franz Prokop. Die Kunst- und Kulturszene im Bezirk ist geprägt von den vergangenen eineinhalb Jahren und kämpft nach wie vor mit den Herausforderungen, die die Corona Pandemie mit sich bringt. Abgesagte Veranstaltungen, kurzfristige Umplanungen, geschlossene Räume, Einschränkungen bei Aktivitäten - vieles konnte nicht oder nur ganz anders als ursprünglich geplant stattfinden.

Dennoch hat Ottakring eine beachtliche Zahl an Kunst- und Kulturprojekten zu verzeichnen, für welche die Kulturkommission im Jahr 2021 etwa 120 Projektförderungen beschlossen hat. Von Theater, Musik, Performances, ganzen Ausstellungen, innovativen digitalen Kulturkonzepten, Kinder-, Jugend-, bis hin zu sozialen Projekten und Grätzl Impulsen bringen die zahlreichen Projekte eine unglaubliche Vielfalt mit. „Gerade die letzen eineinhalb Jahre haben uns deutlich gemacht, wie wichtig Kultur für unsere Gesellschaft ist. Deshalb ist es uns umso wichtiger, dass Kunst und Kultur in unserer Stadt sich immer über das Zentrum hinaus in die äußereren Bezirke entwickeln kann und niederschwellig und für alle leistbar zugänglich ist“, so die Vorsitzende der Kulturkommission Stefanie Lamp.



