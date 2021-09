Tom Walek am 1. Oktober zu Gast bei „Vera“

Wien (OTS) - Ö3-„Mikro-Mann“ Tom Walek, das 14-jährige Ausnahmetalent am Klavier Elias Keller und ein Kärntner Paragleiter, der gemeinsam mit seiner Hündin abhebt, zu Gast bei „Vera“ – am Freitag, dem 1. Oktober, um 21.20 Uhr in ORF 2 sprechen sie mit Vera Russwurm über ihre spannenden Geschichten.

Die Gäste bei „Vera“ am 1. Oktober:

Der Ö3-„Mikro-Mann“ ist gefürchtet: Wann immer er ahnungslose Passantinnen und Passanten mit seinem Mikro überrumpelt, bringt er diese in Verlegenheit – und die Ö3-Hörerinnen und -Hörer zum Lachen! Bei Vera Russwurm erzählt Ö3-„Mikro-Mann“ Tom Walek von seinen besten Fragen und den besten Antworten. Außerdem schildert er, wie er einst für diesen begehrten „Job“ entdeckt wurde.

Das Kärntner „Klavier-Wunderkind“ und „Goldene Note“-Preisträger Elias Keller stellt bei „Vera“ nicht nur sein Können unter Beweis, sondern er erzählt auch aus seinem außergewöhnlichen Leben: Hatte er dank einer Sondergenehmigung vom Land schon seit Längerem keine schulische Anwesenheitspflicht – wenngleich er natürlich sämtliche Prüfungen ablegen musste –, so geht er nun gar nicht mehr zur Schule; zu vielfältig sind seine Verpflichtungen als Pianist: Auftritte in den USA, Japan und quer durch Europa – sei es für Konzerte oder Wettbewerbe – sowie Engagements mit dem „Ensemble Harmonie“ beanspruchen seine Zeit ebenso wie der Besuch des Mozarteums, wo er bereits mit acht Jahren sein Musikstudium begonnen hatte. Zu Vera Russwurm kommt er gemeinsam mit seiner Mutter Karin Keller, die erzählt, wie sehr sie die Virtuosität ihres Sohnes anfangs selbst überrascht hat.

Apropos „Goldene Note“: Am Sonntag, dem 24. Oktober, zeigt ORF III das „Goldene Note“-Herbstkonzert mit Finalistinnen und Finalisten der diesjährigen Ausgabe des Klassik-Musikförderpreises, das am 2. Oktober im ORF RadioKulturhaus stattfindet. Details und Tickets zu dieser Veranstaltung des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) von Leona König sind unter radiokulturhaus.ORF.at verfügbar.

Außerdem: Der begeisterte Paragleiter Kurt Wetzlinger, der sich am liebsten gemeinsam mit seiner Zwergschnauzer-Dame Kyra in die Lüfte schwingt. Knapp 700 Flüge kann die dreijährige Hundedame für sich verbuchen – und das stolze Herrl eine Bestätigung des Tierarztes über deren Wohlbefinden in luftiger Höhe.

