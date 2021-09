ORF-Premiere für Steirer Landkrimi-Action mit Anna Unterberger als Neo-Cop

Zwei neue Filme der ORF-Erfolgsreihe am 2. und 23. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) - Ein brandgefährlicher Einsatz in der Steiermark, der alles verändert: Gleich 180 Minuten Fernsehspannung sind garantiert, wenn mit „Steirertod“ (Teil fünf) und „Steirerrausch“ (Teil sechs) am 2. und 23. Oktober 2021 – jeweils samstags um 20.15 Uhr – zwei neue Filme der beliebten ORF-Landkrimi-Reihe auf dem Programm von ORF 1 stehen. „Steirertod“ ist gleichzeitig der letzte Film mit Hauptdarstellerin Miriam Stein – und der erste für Neo-Cop Anna Unterberger. Gemeinsam mit Hary Prinz stand für beide Landkrimis neben Anna Unterberger (als Kollegin Anni Sulmtaler) mit Bettina Mittendorfer (als Chefin Nicole Sturm) auch noch eine zweite Newcomerin vor der Kamera. Mit dabei sind auch wieder Eva Herzig und Johannes Nussbaum. Die Drehbücher stammen von Maria und Wolfgang Murnberger – in „Steirertod“ mit Figuren aus den „Steirerkrimis“ von Claudia Rossbacher und in „Steirerrausch“ nach deren gleichnamigem Roman. Regie führte erneut Wolfgang Murnberger. Die Dreharbeiten in der Steiermark (u. a. in Graz und Umgebung bzw. in Ehrenhausen, Ratsch und Leibnitz) gingen im Herbst 2020 über die Bühne. Doch damit noch nicht genug: Voraussichtlich bis Anfang November entstehen auch schon der siebente und achte Teil.

Durch und durch steirisch geht es am 2. Oktober auch ab 22.00 Uhr in ORF 2 weiter. Dann präsentiert Norbert Oberhauser „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“. Schauplatz dafür waren einmal mehr die Kasematten am Schloßberg in Graz. Mit dabei sind Opus, Pizzera & Jaus, Russkaja, Maria Santner, Marion Mitterhammer, Peter Kraus, Johann Lafer, Eva Poleschinski, Gerald Fleischhacker, Spafudla, ausgfuXt, die Sängerrunde Pöllau, das Landesjugendblasorchester Steiermark, der Trachtenverband Graz und Umgebung und die Kobenzer Streich.

Anna Unterberger: „Ich war selten so nervös“

Anna Unterberger, die dem ORF-Publikum u. a. aus der ORF/ZDF-Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ bekannt ist und auch im Kino-Highlight „Was wir wollten“ (vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert) zu sehen war, spielt die Kripo-Beamtin Anni Sulmtaler. Sie ist die neue Kollegin an Sascha Bergmanns Seite und stößt zum steirischen Landkrimi-Team dazu, nachdem Sandra Mohr alias Miriam Stein die Reihe nach einem dramatischen Vorfall verlässt (beides in „Steirertod“). „Für mich war es das erste Mal, dass ich in eine bereits bestehende und erfolgreich laufende Reihe eingestiegen bin und den Part einer tollen Kollegin übernommen habe. Ich war selten so nervös wie vor diesem ersten Drehtag, wurde aber vom gesamten Team sehr herzlich aufgenommen.“ Nicht ganz so einfach ist der Start für Anni Sulmtaler: Sascha Bergmann ist von seiner jungen Kollegin vorerst ziemlich genervt und verlangt nach einem erfahreneren Kollegen, um den Fall um Sandra Mohr zu lösen. „Natürlich berührt das Anni Sulmtaler, sie ist aber ehrgeizig und versucht umso mehr, auf Augenhöhe zu kontern und Sascha Bergmann zu konfrontieren, was die beiden schließlich auch zueinander bringt. Und sie überzeugt mit ihren Fähigkeiten, ihrem Mut und ihrer Geschicklichkeit.“ Wie es der in Bozen geborenen und in Berlin lebenden Anna Unterberger mit dem steirischen Dialekt geht? „Eine Kollegin aus der Steiermark hat mir den ganzen Text aufgenommen, und so versuche ich, mir Satz für Satz anzueignen. Und zum Glück sind auch Steirerinnen und Steirer dabei, die ich immer wieder um Rat fragen kann.“

Mehr zum Inhalt von „Steirertod“ (Teil 5; Samstag, 2. Oktober 2021, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Franz Buchrieser, Lara Mandoki, Wolfgang Rauh und Johannes Seilern in Episodenrollen

Der Fund einer stark verwesten Leiche auf einem Golfplatz bestätigt den beiden Grazer Ermittlern Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz), was sie schon vermutet hatten: Ein Serientäter hat es auf junge Prostituierte abgesehen. Bergmann muss zudem die enttäuschende Nachricht verkraften, dass nicht er zum Landespolizeidirektor befördert wurde, sondern die Profilerin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer). Mit ihr war Bergmann einst liiert, hat sie aber wegen einer anderen Frau verlassen. Keine einfache Gemengelage also. Umso entschlossener ist er, sich nichts anmerken zu lassen. Als Sandra Mohr bei den Ermittlungen eines Abends auf dem Nachhauseweg spontan einer Spur nachgeht, bemerkt sie, dass aus dem neben ihr an der Ampel stehenden Auto eine junge Frau fliehen will. Sandra verfolgt den Wagen und gerät in höchste Gefahr.

ORF-TVthek, Flimmit und DVD

„Steirertod“ und „Steirerrausch“ werden nach der TV-Ausstrahlung auf der ORF-TVthek für sieben Tage als Video-on-Demand (von 20.00 bis 6.00 Uhr) bereitgestellt.

Flimmit zeigt „Steirertod“ und „Steirerrausch“ bereits seit 25. September bzw. ab 16. Oktober exklusiv jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Alle bisherigen Steirer Landkrimis gibt’s darüber hinaus zum Nachsehen auf Flimmit (www.flimmit.at).

Auf DVD sind alle Landkrimis bei Hoanzl, im ORF-Shop sowie im Medienhandel erhältlich, die beiden neuen erscheinen nach deren ORF-1-Premieren.

„Steirertod“ und „Steirerrausch“ sind Koproduktionen von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at