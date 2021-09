Norbert Oberhauser präsentiert „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“

Am 2. Oktober um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach dem Erfolg im Vorjahr geht das beliebte steirische Volkskulturfest „Aufsteirern“ auch dieses Jahr wieder als TV-Event über die Bühne! Ganz Österreich ist am Samstag, dem 2. Oktober 2021, um 22.00 Uhr eingeladen dabei zu sein, wenn Norbert Oberhauser „Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ in ORF 2 präsentiert. Die Aufzeichnung ging mit großer Begeisterung beim geladenen Live-Publikum am 17. September über die Bühne. Schauplatz waren einmal mehr die Kasematten am Schloßberg in Graz.

Mit dabei sind Opus, Pizzera & Jaus, Russkaja, Maria Santner, Marion Mitterhammer, Peter Kraus, Johann Lafer, Eva Poleschinski, Gerald Fleischhacker, Spafudla, ausgfuXt, die Sängerrunde Pöllau, das Landesjugendblasorchester Steiermark, der Trachtenverband Graz und Umgebung und die Kobenzer Streich.

Mörderisch spannend ist es in der Steiermark bereits um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn Hary Prinz, Miriam Stein und Neo-Cop Anna Unterberger mit „Steirertod“ ein brandgefährlicher Einsatz bevorsteht, der alles verändert. Bei diesem fünften ORF-Landkrimi aus der Steiermark mit dabei sind u. a. auch Newcomerin Bettina Mittendorfer, Eva Herzig und Johannes Nussbaum sowie Franz Buchrieser, Lara Mandoki, Wolfgang Rauh und Johannes Seilern in Episodenrollen. Regie führte erneut Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit Maria Murnberger auch wieder für das Drehbuch (mit Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“) verantwortlich zeichnet. Gedreht wurde der Film im Herbst 2020 u. a. in Graz und Umgebung bzw. in Ehrenhausen, Ratsch und Leibnitz.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ am 2. Oktober in ORF 2

Auch heuer steht bei „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ wieder alles im Zeichen, Tradition und Moderne genreübergreifend zu verbinden: Das TV-Publikum erwartet ein Fernseh-Abend voll steirischem Charme und mit zahlreichen Stargästen – mit Kulinarik, Musik, Volkstanz und Tracht, einzigartig kombiniert mit viel Spaß, Action und Unterhaltung.

Den Beginn macht das Landesjugendblasorchester Steiermark mit dem „Grazer Bummler Marsch“, gleich gefolgt von einem „Rock’n’Roll-Medley“, das das Orchester mit Legende Peter Kraus performt. Star-Koch Johann Lafer versucht gemeinsam mit seinen „Kochlehrlingen“ Modedesignerin Eva Poleschinski und Kabarettist Gerald Fleischhacker Kulinarisches mit steirischen Spezialitäten − dabei stehen nicht nur selbstgemachte Nudeln, sondern auch einheimischer Trüffel auf der Speisekarte. „Dancing Stars“-Jurorin Maria Santner hat mit dem Trachtenverband Graz und Umgebung ein „Polka-Walzer-Medley“ erarbeitet. Ein wunderschöner musikalischer Moment entsteht zwischen dem steirischen Weltexport Opus und der Sängerrunde Pöllau mit „Das Leben mit Dir“ und „Flyin’ High“. Virtuos − wie kann es anders sein − geht es mit Russkaja und Spafudla weiter, sodass es in den Kasematten nur so rockt. Marion Mitterhammer wagt sich an die Herstellung einer Tracht und präsentiert eine selbstgemachte Version aus dem Laßnitztal. Das Landesjugendblasorchester Steiermark zeigt sein Können auch noch mit einem „Scherzo Styrienne“, bevor die nächste kreative Paarung ebenfalls „Zugabe“ verlangt: Pizzera & Jaus gemeinsam mit ausgfuXt und „Dialekt’s mi“.

Den Abschluss dieses besonderen Abends liefert die Band Opus − die sich im Rahmen ihrer finalen Tournee auch langsam von den TV-Bühnen verabschiedet − gemeinsam mit dem Landesjugendblasorchester Steiermark und dem neuen Opus-Hit „We made it“. Und natürlich hat im Programm des Abends die Kobenzer Streich für jeden Stargast ein passendes Gstanzl für den Auftritt bereit.

„Aufsteirern − Die Show der Volkskultur“ am 2. Oktober um 22.00 Uhr in ORF 2

Moderation: Norbert Oberhauser. Redaktion: Florian Illich, Erich Fuchs. Produktionsleitung: Gerd Andreiz. Regie: Helmut C. Gürtl. Veranstalter, Idee und Konzept: IVENTS Kulturagentur. Lientscher und Perna GmbH.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark in Zusammenarbeit mit der ORF-Unterhaltungsabteilung, in Kooperation mit IVENTS. Die Sendungsaufzeichnung wurde unter Einhaltung der coronabedingten Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at