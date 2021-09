Regionalmedien Austria: Alle Ausgaben zum Thema Lehre

Lehrkräftemangel in Österreich – RMA greift Regionen unter die Arme

Wien (OTS) - Der Einfluss der Corona-Pandemie hat auch vor den Lehrberufen nicht halt gemacht. In Österreich stellt vor allem ein latenter Fachkräftemangel in vielen Branchen ein großes Problem dar und setzt die Wirtschaft unter Druck. Die Regionalmedien Austria (RMA) widmen sich in allen Bezirksausgaben Österreichs dem Thema Lehre.

"Egal, ob Lehre mit Matura, Lehre für Quereinsteiger oder auszubildende Lehrlinge: Die Wirtschaft braucht dringend gut ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Wir zeigen anhand mannigfaltiger Beispiele, welche Lehrberufe es gibt, und wo am dringendsten Handlungsbedarf besteht", so RMA-Chefredakteurin Maria Jelenko.

RMA-Vorstand Gerhard Fontan: "Mit dem Ziel, mit unseren 129 lokalen Zeitungsausgaben die Regionen Österreichs aktiv mitzugestalten, ist es uns auch heuer wieder ein großes Anliegen, ein umfangreiches, redaktionelles Umfeld rund um dieses für den Arbeitsmarkt so wichtige Thema zu bieten", sagt RMA-Vorstand Gerhard Fontan.

Unter meinbezirk.at/lehre finden sich alle Beiträge, die in den Print-Ausgaben veröffentlicht worden sind, digital gebündelt über alle Bundesländer.

