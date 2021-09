FH Technikum Wien: Karrieremesse für technische Berufe zum zweiten Mal komplett digital

Die große Firmenmesse der FH Technikum Wien findet am 12. und 13. Oktober 2021 erneut komplett im Online-Format statt – moderiert von Sara Grasel und Ali Mahlodji.

Wien (OTS) - Nach der gelungenen Online-Premiere im Vorjahr findet die traditionelle Firmenmesse der FH Technikum zum zweiten Mal komplett im digitalen Format statt. Am 12. und 13. Oktober von 10.00–17.00 Uhr präsentieren sich mehr als 60 Aussteller den Studierenden und Jobsuchenden. Als Moderator*innen führen Sara Grasel und Ali Mahlodji durch das Live-Programm mit Expert Talks und Interviews mit den Firmenvertreter*innen. Parallel können alle registrierten Teilnehmer*innen der kostenlosen Online-Karrieremesse auch direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten.

Match-Making mit potenziellen Arbeitgebern

Studierende, Jobsuchende und Unternehmen registrieren sich bereits im Vorfeld der Karrieremesse mit einem eigenen Profil auf der Veranstaltungsplattform. Über ein Match-Making-System können die Firmen und Messebesucher*innen dann schnell zueinander finden sowie einfach und direkt 1:1-Videocalls vereinbaren. Im Firmenmesse-Jobpool finden sich aktuelle Jobangebote aus IT, Industrie und Technik.

Expert Talks und Interviews

Das gesamte Programm mit Interviewsessions und Expertengesprächen wird via Live-Stream übertragen. In den Expert Talks ist FHTW-Rektorin Sylvia Geyer zum Thema „Frauen in der Technik“ zu Gast, Christian Hauer von der Firma T-Systems diskutiert mit Rafael Rasinger, Entrepreneurship-Experte der FHTW über „New Work“, Rainhard Fuchs vom Unternehmen Glacier nimmt sich des Themas Nachhaltigkeit an und die junge Firma Kaleido AI gibt Einblicke in den Startup-Bereich.

Durch den Live-Stream und die Interviews führen heuer Sara Grasel und Ali Mahlodji. Grasel ist Wirtschafts- und Technologie-Expertin und leitet als Chefredakteurin die Online-Plattform brutkasten. Mahlodji gründete die Berufsorientierungs-Plattform Whatchado, ist vielgebuchter Speaker, EU-Jugendbotschafter, Autor, Berater und Investor.

Offen für alle

Im Rahmen eines Gewinnspiels gibt es für alle registrierten Messebesucher*innen wieder die Chance auf tolle Preise, unter anderem drei MediaMarkt-Gutscheine im Wert von je 200 Euro. Die Teilnahme der digitalen Firmenmesse ist für Studierende, Alumni und allen anderen Interessierten gleichermaßen kostenlos möglich.

Näheres zu den Unternehmen und weitere Infos zur Registrierung:

firmenmesse.technikum-wien.at

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 13.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden mehr als 4.400 Studierende in 30 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Prlic, Marketing und Kommunikation

+43 664 820 54 71

thomas.prlic @ technikum-wien.at