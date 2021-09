Das ORF musikprotokoll 2021 im steirischen herbst auf Ö1

Wien (OTS) - Im Rahmen des Festivals steirischer herbst findet von 7. bis 10. Oktober das ORF musikprotokoll statt, über das Mitveranstalter Ö1 ausführlich berichten wird. 16 Ausgaben von „Zeit-Ton“, ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ live aus Graz, ein „Kunstsonntag spezial“, je zwei Ausgaben von „Zeit-Ton extended“ und „Radiokunst – Kunstradio“ sowie ein „Ö1 Konzert“ stehen auf dem Programm. Alle Informationen im Detail sind abrufbar unter https://musikprotokoll.orf.at/. Auf dieser Seite werden auch von 25.10.-25.11. Konzerte des Festivals im Rahmen des Projektes „Dynamic Streaming“ als interaktives Sounderlebnis angeboten.

Der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (10.05 Uhr) am Samstag, den 9. Oktober wird live aus Graz gesendet. Zu Gast bei Elke Tschaikner sind Medienkünstlerin Andrea Sodomka und Georg Schulz, Rektor der Kunstuniversität Graz.

In „The Way Out“ bringt der „Kunstsonntag Spezial“ am 3. Oktober ab 22.05 Uhr einen Rückblick auf die bisherigen Highlights des steirischen herbsts 2021 mit Ausschnitten aus exklusiv für den Ö1 Festival-Podcast geführten Interviews mit Künstlerinnen, Denkern, Regisseurinnen und Performern über Auswege, Außenräume und deren Aneignung durch die Avantgarde. Und als Bonus: eine Vorschau auf das Festival-im-Festival musikprotokoll, das am 4.10. startet.

Ausgewählte „Nomadic Sounds“ bringt „Ö1 Kunstsonntag: Zeit-Ton extended“ (22.05 Uhr) am 10. Oktober, anschließend sind ab 23.00 Uhr in „Radiokunst – Kunstradio“ innerste Gedanken einer globalen Soundcommunity neu aufbereitet vom Foldable Sounds Collective zu hören. Am 17. Oktober präsentieren „Zeit-Ton extended“ und „Kunstradio“ im Rahmen des „Ö1 Kunstsonntag“ ab 22.05 Uhr die CTM Radio Lab 2021 Projekte „The Right to Do Nothing/Hak Untuk Malas“ von Riar Rizaldi und „Otherkin - A Social Software“ von Omsk Social Club, Alexander Iezzi und Sarah Johanna Theurer.

Am Freitag, den 15. Oktober ist im „Ö1 Konzert“ (19.30 Uhr) ein Querschnitt durch einige Konzerte des heurigen musikprotokolls zu hören, u. a. mit dem aufstrebenden Danapris String Quartet aus der Ukraine, dem London Contemporary Orchestra, dem Ensemble for New Music Tallinn, dem Wiener Black Page Orchestra und dem dissonArt ensemble aus Griechenland.

Neue Streichquartetten und organische Elektronik

16 „Zeit-Ton“-Ausgaben stehen im Oktober und November jeweils ab 23.03 Uhr im Zeichen des musikprotokolls. Den Auftakt macht ein Porträt über Lukas König (30.9.), eine Vorschau auf das ORF musikprotokoll im steirischen herbst ist am 7.10. zu hören. Am 11.10. werden neue Streichquartette aus der Ukraine, dem Libanon und Aserbaidschan vorgestellt, am 12.10. ist das Ensemble for New Music Tallinn mit Alois Hábas Sechsteltonharmonium zu hören und am 13.10. wird über die Installation „Echo“ von Nona Inescu berichtet. Nomadic Sounds von KMRU, Gischt und Hüma Utku sind am 14. und 15.10. zu hören. Ein Konzert des Ensembles Zeitfluss steht am 18.10. ebenso am Programm wie die Uraufführung eines eigenen Werkes der Gesangssolistin Tanja Elisa Glinsner, Gewinnerin des Ö1-Talentebörse-Kompositionspreises. Einen Konzertmitschnitt des griechischen Kammermusikensembles dissonArt sendet „Zeit-Ton“ am 19.10. und am 22.10. präsentiert MOPCUT, das Trio des Schlagzeugers Lukas König, der Cellistin und Sängerin Audrey Chen und des Gitarristen Julien Desprez, sein zweites Album „Jitter“. Die beiden Perkussionisten Valentina Magaletti und Julian Sartorius sind am 28.10. zu hören. Im November bringt „Zeit-Ton“ Konzertaufnahmen des Black Page Orchestra (2.11.), des London Contemporary Orchestra mit Musik von CHAINES und Edmund Finnis (9.11.) und meisterhafte Drones und Soundwälle von Phill Niblock (11.11.). Am 25.11. steht die musikalische Fantasie und handwerkliche Meisterschaft des Koka Nikoladze im Mittelpunkt und am 26.11. ist organische Elektronik von Natasha Barrett zu hören.

„Dynamisches Konzertstreaming“ des ORF musikprotokoll bietet interaktives Raumerlebnis

Das musikprotokoll bietet nach dem Festival von 25. Oktober bis 25. November 2021 auf der Website https://musikprotokoll.ORF.at ein dynamisches Streaming der Konzerte an. Dabei werden die Kopfbewegungen der Zuhörer/innen in Echtzeit getrackt, so dass sich die räumliche Wiedergabe des Gehörten verändert – es entsteht ein verblüffend realitätsnahes Klangerlebnis. In Zusammenarbeit mit dem IEM – Institut für elektronische Musik und Akustik der Musikuniversität Graz werden die Konzert-Surroundaufnahmen des ORF als binaurale Audiofiles encodiert und online gestellt. Eine mit mehreren Kameras aufgenommene Bildspur ergänzt das akustische Geschehen. Mit Computer, Webcam und Kopfhörer kann jede/r von zu Hause aus diese neue Art des Hörens einen Monat lang ausprobieren. Natürlich ist es weiterhin möglich, das gesamte Konzertangebot auch ohne Webcam über konventionelles Streaming zu erkunden. Die Umsetzung des Dynamic Streaming Projekts wird vom EBU Media Innovation Fund gefördert. Dieser unterstützt besonders innovative Medienprojekte öffentlich-rechtlicher Sender in ganz Europa, eine internationale Fachjury wählt die geeignetsten Ideen aus.

