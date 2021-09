SchülerInnen begleiten Nationalratspräsident Sobotka zur Eröffnung der neuen Länderausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau

Nationalratspräsident bedankt sich bei PädagogInnen für ihr Engagement

Wien (PK) - Zur Eröffnung der neuen österreichischen Länderausstellung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau am 4. Oktober 2021 wird Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von BerufsschülerInnen begleitet. Vor diesem Hintergrund bedankt sich der Nationalratspräsident bei den PädagogInnen Peter Schwarzenpoller von der Landesberufsschule St. Pölten und Annemarie Renz von der Landesberufsschule Langenlois für ihr Engagement in der Aufklärung über den Holocaust und gegen Antisemitismus.

"Mir ist das 'Niemals vergessen', das Mahnen und Erinnern immer schon ein großes Anliegen gewesen. Die Möglichkeit, diese Reise und die Ausstellungseröffnung im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau mit BerufsschülerInnen begleiten zu dürfen, ist eine wertvolle Ergänzung des schulischen Unterrichts", so Peter Schwarzenpoller von der Landesberufsschule St. Pölten.

Der Nationalpräsident erinnert in diesem Zusammenhang an die im Auftrag des Parlaments erstellte Antisemitismusstudie, die Mut machen dürfe, denn sie zeige, dass Bildung wirkt. Daher habe auch die Demokratiewerkstatt des Parlaments ein Bildungsangebot unter dem Titel "Bildung gegen Vorurteile" für junge Menschen entwickelt. "Die Ergebnisse der Antisemitismusstudie haben deutlich gezeigt, dass vor allem junge Menschen, Qualitätsmedien und eine verantwortungsvolle Politik wichtige Hoffnungsträger und Partner im Kampf gegen Antisemitismus sind. Deswegen freue ich mich besonders darüber, dass uns zur Eröffnung der neuen Österreich-Ausstellung am Montag Schülerinnen und Schüler nach Polen begleiten werden", so der Nationalratspräsident.

Am 4. Oktober wird die neue, historisch überarbeitete Länderausstellung "Entfernung - Österreich und Auschwitz" im ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager und nunmehrigen Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau eröffnet. Begangen wird die Eröffnung der neuen Länderausstellung mit einer Gedenkfeier auf Einladung des Vorsitzenden des Kuratoriums des Nationalfonds Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und dem Direktor des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau Piotr M. A. Cywiński in Anwesenheit von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Zweiter Nationalratspräsidentin Doris Bures, Bundesratspräsident Peter Raggl, Außenminister Alexander Schallenberg, Europaministerin Karoline Edtstadler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

"Ich freue mich, dass wir mit der ÖBB-Taurus-Lok "Demokratie in Bewegung" von Wien aus zur Eröffnung der Österreich-Ausstellung fahren werden. Demokratie und Parlamentarismus bilden das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens", so Sobotka. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl