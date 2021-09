Constantinus Award erhalten und volle Auftragsbücher – STANDout im Aufwind

Constantinus Award erhalten und volle Auftragsbücher – STANDout im Aufwind

Salzburg, Linz, Wien (OTS) - Messebau- und Eventspezialist STANDout mit Hauptsitz in Salzburg befindet sich nach Corona-bedingter, wirtschaftlicher Durststrecke im Aufschwung: Das kreative Team um die beiden Geschäftsführer Bernhard Brandl und Gerald Klaushofer wurde gemeinsam mit dem Consulting-Unternehmen Turnaround Innovation jüngst von einer Jury zu Preisträgern des Constantinus Awards 2021 in der Kategorie Strategisches Krisenmanagement gekürt.

Darüber hinaus blickt man sehr optimistisch auf den Restart physischer Events. Bereits seit September ist STANDout wieder Dienstleister und Partner auf über 30 Veranstaltungen in Österreich und Deutschland – darunter Messen, Kongresse und Wettbewerbe. Ein Ende ist zum Glück nicht in Sicht. "Auch die Veranstaltungen für Jänner, Februar und März 2022 sind vollständig in Planung, woraus sich eine Vollauslastung der vorhandenen Ressourcen ergibt. Das beinhaltet auch den Bereich der Werbetechnik. Wir freuen uns ehrlich, endlich wieder durchstarten zu können", sagen Gerald Klaushofer und Bernhard Brandl unisono.

