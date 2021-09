Generali Group prämiert Wiener KMU für nachhaltiges Geschäftsmodell

Internationale „Sustainabilty Heroes” in Brüssel geehrt. Boutiquehotel Stadthalle aus Wien unter den Gewinnern. White Paper vorgestellt.

Wien (OTS) - Die Generali präsentierte bei einem internationalen Event die erste Ausgabe von SME EnterPRIZE, einer der Initiativen, die anlässlich des 190-jährigen Bestehens der Generali Group gestartet wurde. Sie richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) in Europa. Die Generali fördert damit die Einführung nachhaltiger Geschäftsmodelle und macht die KMUs über eine digitale Plattform sichtbar. Ziel ist es auch, eine öffentliche Debatte zum Thema Nachhaltigkeit anzuregen.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni und zahlreiche EU-Delegierte nahmen an der Veranstaltung teil. Auch die Botschafter der Länder, in denen die Sustainability Heroes ihren Sitz haben, sowie Vertreter aus der Wissenschaft waren bei der Award-Verleihung vor Ort. Unter anderem hielt Gabriele Galateri di Genola, Chairman der Assicurazioni Generali, eine Festansprache. Die Auszeichnungen wurden von Generali Group CEO Philippe Donnet überreicht.

Gewinner aus Österreich

Über 6.000 KMUs haben sich in sieben europäischen Ländern (Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich, Ungarn und der Tschechischen Republik) in den Bereichen Soziales, Umwelt und Gesellschaft beworben und ihre nachhaltigen Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen vorgestellt. Die Gewinner_innen wurden von einer internationalen Jury aus Nachhaltigkeitsexpert_innen gewählt. Mit dem Wiener Boutiquehotel Stadthalle zählt auch ein österreichisches Unternehmen zu den großen Sieger_innen. Das Öko-Hotel ist als Passivhaus ausgelegt und eine Wohlfühloase inmitten der Großstadt Wien. Es produziert mit seiner hoteleigenen Fotovoltaikanlage über das Jahr gesehen fast genauso viel saubere Energie, wie es verbraucht. LED-Leuchtmittel, eine Solaranlage für Warmwasser, ausschließlich Bio-Lebensmittel beim Frühstück, ein Lavendeldach mit Bienenstöcken und die Verwendung von Stoffen, die nach dem CradletoCradle Prinzip produziert werden, sind einige der Features, die das Boutiquehotel Stadthalle zum grünen Hotel machen.

„Ich freue mich über die großartige Resonanz, die wir mit SME EnterPRIZE nicht nur in Österreich, sondern auch in allen anderen teilnehmenden Ländern erhalten haben. Nachhaltigkeit ist in vielen Unternehmen bereits stark verankert. Die Generali wird nachhaltige Unternehmen auch in Zukunft fördern und sie als Lifetime Partner begleiten“, zeigt sich Generali CEO Gregor Pilgram von dieser internationalen Initiative der Generali Group überzeugt.

White Paper – ein Leitfaden für den nachhaltigen Wandel von KMUs

Einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt hat die Generali Group auch das von der SDA Bocconi School of Management erstellte und von der Generali unterstützte White Paper „Förderung von Nachhaltigkeit in kleinen und mittleren Unternehmen“. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und KMUs in acht europäischen Ländern (Österreich, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien und Schweiz) in den drei Hauptbereichen Soziales, Umwelt und Gesellschaft. Untersucht wurden auch jene Faktoren, die die Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen fördern, sowie den KMUs bei der Einführung eines nachhaltigen Verhaltens im Wege stehen. Stefano Pogutz, Direktor der SDA Bocconi School of Management, gab dazu in seinem Vortrag Einblicke in die Erkenntnisse der Studie.

KMUs spielen eine grundlegende Rolle in der sozialen und gesellschaftlichen Dynamik. Sie sind Schlüsselakteure in europäischen und globalen Wertschöpfungsketten und damit wesentliche Treiber bei den Bemühungen um einen nachhaltigen Übergang. Quantitativ gesehen machen sie 99,8 Prozent aller in der Europäischen Union und der Schweiz tätigen Unternehmen aus. Sie bieten mehr als 100 Millionen Arbeitsplätze – zwei Drittel der Gesamtbeschäftigung. Darüber hinaus beläuft sich die gesamte Wertschöpfung auf 4,3 Billionen Euro, was 56 Prozent der gesamten Wertschöpfung in der EU und der Schweiz entspricht.

Weitere Informationen zum White Paper, zur Original-Presseinformation der Generali Group sowie zu Fotos finden Sie hier.



