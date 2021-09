Boogie-Pianist Pewny spielt im Bezirksmuseum Hietzing

Konzert am 2.10., Eintritt: 15 Euro, Auskunft: 0664/511 31 40

Wien (OTS/RK) - Bei früheren Konzerten im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) erhielt der international geachtete Wiener Boogie-Woogie-Pianist Michael Pewny immer kräftigen Applaus. Jetzt steht der nächste Auftritt dieses gefragten Musikers im Festsaal des Museums bevor: Am Samstag, 2. Oktober, trägt der als „Hollywood-Pianist“ bekannte Pewny ab 19.30 Uhr beschwingt alte und neue Boogie-Stücke aus seinem vielfältigem Repertoire vor. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro (Kasse: ab 19.00 Uhr). Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden um Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen ersucht. Auskunft und Reservierung: Telefon 0664/511 31 40.

Vielfache bejubelte Gastspiele im In- und Ausland, Erfolge bei großen Boogie-Festivals, Radio- und TV-Engagements und etliche CD-Produktionen („Live from Cincinnati“, u.v.a.) haben Michael Pewny zu einer treuen Anhängerschaft verholfen. Beim kommenden Konzert in Hietzing stellt der Musikus eine neue CD vor. Infos dazu per E-Mail: office@pewnyboogie.at.

Koordinator der vielfältigen Veranstaltungen im Bezirksmuseum Hietzing ist der ehrenamtlich tätige Leiter, Ewald Königstein, der gerne über die nächsten Aktivitäten berichtet: Telefon 877 76 88 (Samstag/Mittwoch am Nachmittag). Kontaktaufnahme via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at

Boogie-Pianist Michael Pewny: www.pewnyboogie.at

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

