mdw startet mit dichtem Veranstaltungsprogramm in das neue Semester

Die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bietet zahlreiche Konzerte und Aufführungen - auch für öffentliches Publikum

Wien (OTS) - Mit Beginn des Wintersemesters 2021/22 nimmt die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien auch ihren öffentlichen Veranstaltungsbetrieb wieder auf. Nachdem im vergangenen, von der Pandemie geprägten Studienjahr mit einem umfassenden Sicherheitskonzept alle universitären Ressourcen auf einen reibungslosen Studienbetrieb gerichtet waren, bietet die mdw ab Oktober unter Einhaltung der 2G-Regel auch wieder ein dichtes Veranstaltungsprogramm in den Bereichen Musik, Theater, Film und Wissenschaft an.

mdw-Rektorin Ulrike Sych: „Die mdw zählt zu den größten Veranstaltungsinstitutionen des Landes. Mit jährlich bis zu 1300 zumeist kostenlosen Konzerten, Theater- und Filmvorführungen sowie wissenschaftlichen Veranstaltungen laden wir dazu ein, die herausragenden Arbeiten unserer Studierenden und Lehrenden live zu erleben. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Publikum an der mdw begrüßen und unserem gesellschaftspolitischen Auftrag als Universität nachkommen können, indem wir einer breiten Öffentlichkeit niederschwelligen Zugang zu Kunst auf höchstem Niveau bieten.“

Johannes Meissl verantwortet als Vizerektor für Internationales und Kunst das Veranstaltungsprogramm der mdw und hebt die Bedeutung von Aufführungen für die künstlerische Entwicklung der Studierenden hervor: „Auftritts- und Konzertpraxis ist für unsere Studierenden unverzichtbar. Die Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK) ist das Pendant zur Forschung in den wissenschaftlichen Disziplinen. In der künstlerischen Lehre und der EEK entstehen in kreativen Prozessen ständig unzählige neue Produktionen und Interpretationen, und die brauchen natürlich die Bühne und den Kontakt mit dem Publikum!“

Mit einem dichten Abend im Rahmen der Langen Nacht der Museen präsentiert das Exilarte-Zentrum der mdw bereits am 2. Oktober ab 18 Uhr Lebensgeschichten von MusikerInnen, die vom NS-Regime verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Neben Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Mein Lied für dich – Jan Kiepura und Marta Eggerth“ stehen an diesem Abend Gespräche mit Angehörigen, eine Filmvorführung und zwei Konzerte auf dem Programm, darunter die Präsentation einer CD mit unveröffentlichten Liedern von Hans Gál durch Christian Immler und Helmut Deutsch.

Zu den weiteren Highlights im Wintersemester zählen ein Konzert des Webern Symphonie Orchesters der mdw mit Starpianist Lang Lang im Wiener Konzerthaus (7. November) sowie die großen Finali des Beethoven Klavierwettbewerbs im Goldenen Saal des Musikvereins (21. Oktober) und des mdw great talent awards im Haydn Saal der mdw (24. November). Arnold Schönberg steht im Fokus einer digital abgehaltenen Tagung des Instituts für Musikwissenschaften und Interpretationsforschung mit dem Schönberg Center (14./15. Oktober), Theodor W. Adorno und dessen musikalische Schriften beleuchtet das Symposium „Worte ohne Lieder“ von 11. bis 13. November. Am Max Reinhardt Seminar stehen bis Ende Jänner gleich drei Diplominszenierungen von Regiestudierenden an und auch die beliebte Werkschau der Filmakademie Wien wird heuer wieder stattfinden und von 16. bis 18. November im Gartenbaukino sowie dem Stadtkino Wien Einblick in das aktuelle Filmschaffen der mdw-Studierenden geben.

Aber auch das Streaming-Angebot wird als fixer Bestandteil des mdw-Repertoires weiter gepflegt. Zahlreiche Veranstaltungshighlights werden, wie auch schon vor der Pandemie, zusätzlich in der mdw-Mediathek gestreamt. Ausschließlich im Stream lassen sich im Herbst noch einzelne Produktionen „nachsehen“, die im Frühjahrslockdown ohne Publikum Premiere feiern mussten: etwa Fritzi Wartenbergs Inszenierung von „Insektarium“ (8. bis 15. Oktober) – ein rasantes Spiel mit den Möglichkeiten an der Grenze der Realität nach Gert Jonke – und „Ariadne auf Naxos“ (9. und 10. Oktober) mit Studierenden des Instituts für Gesang und Musiktheater und dem Webern Symphonie Orchester unter der Regie von Michael Sturminger.

Über die mdw

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten für Musik, Theater und Film. Über 3.000 Studierende aus mehr als 70 Ländern genießen in 115 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 25 Instituten der mdw gehören u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien.

Alle Veranstaltungen der mdw: mdw.ac.at/veranstaltungen

Zu den Streaming-Angeboten: mdw.ac.at/mediathek, www.maxreinhardtseminar.at

