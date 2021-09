Laufen für die Krebsforschung – am 9. Oktober von 10 bis 14 Uhr

Der 15. Krebsforschungslauf der MedUni Wien steht unter dem Motto "Die Laufstrecke ist überall"

Wien (OTS) - Wie im Vorjahr steht auch der 15. Krebsforschungslauf der MedUni Wien am Samstag, 9. Oktober 2021, unter dem Motto „Die Laufstrecke ist überall“. Es gibt keine zentrale Rennstrecke wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Gelaufen oder gegangen für einen guten Zweck wird aber trotz „Distant Running“ gemeinsam – und zwar überall, wo und wie man möchte. Die TeilnehmerInnen, Partner und Sponsoren unterstützen damit aussichtsreiche Forschungsprojekte zur Verbesserung von Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen. Das gemeinsame Charity-Event findet am 9. Oktober zwischen 10 und 14 Uhr statt.

Den gemeinsamen Soundtrack dazu liefert Radio 88.6. Der Sender spielt am 9. Oktober zwischen 10 und 14 Uhr unter dem Titel „Best of Laufsongs“ die besten Motivationssongs fürs Laufen, zusammengestellt von den TeilnehmerInnen des Krebsforschungslaufs 2021. Einen Lieblings-Laufsong kann man sich über die Website des Senders oder die 88.6-Facebookseite wünschen.

Die Lauf-Community trifft sich während des Laufs auf den Socialmedia-Kanälen von Krebsforschungslauf (https://www.facebook.com/Krebsforschungslauf/) und MedUni Wien (https://www.facebook.com/MedizinischeUniversitaetWien). Unter den Hashtags #krebsforschungslauf und #wirlaufenweiter können alle Fotos und Videos gepostet und geteilt werden – egal wo sie gemacht wurden. Das unterstreicht das Motto „wir laufen gemeinsam für die Krebsforschung!“

Mitmachen ist ganz einfach

Auf der Website www.krebsforschungslauf.at meldet man sich an und nach einer Spende für die Krebsforschung erhält man die Startnummer per Post. Für Firmenteams gibt es gesonderte Packages, um das Engagement für die Krebsforschung zu zeigen.

Dann muss man am Samstag, 9. Oktober, eigentlich nur noch loslaufen! Und kostenlose Verpflegung gibt es in fünfzehn ausgewählten ANKER-Filialen in Wien, Mödling, St. Pölten, Schwechat und Salzburg auch noch dazu. Mit der Startnummer erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen Bon, mit dem man sich am 9. Oktober ein Verpflegungspackage abholen kann.

Ein offizielles Funktions-Laufshirt, dieses Mal in einem kräftigen Burgunderrot, gibt es für 20 EUR im MedUni Shop im AKH Wien und kann auch unter shop@meduniwien.ac.at bestellt werden.

Der Krebsforschungslauf wird auch dieses Jahr tatkräftig und großzügig von Firmenteams und Sponsoren unterstützt: Mit insgesamt 21 Sponsoren und über 40 Firmen-Laufteams geht der Lauf in sein 15-Jahr-Jubiläum.

100 Prozent für die Forschung

Die Spendengelder, die durch den Krebsforschungslauf eingenommen werden, fließen zu 100 Prozent in Forschungsprojekte der Initiative Krebsforschung der MedUni Wien. Bisher wurden damit bereits mehr als 50 Projekte in der Krebsforschung mit 1,5 Mio. Euro aus dem Krebsforschungslauf unterstützt. Aktuell werden zehn wissenschaftliche Projekte gefördert. In Österreich sind Krebserkrankungen für rund 25 Prozent aller Todesfälle pro Jahr verantwortlich. Pro Jahr werden rund 40.000 Fälle neu diagnostiziert.

Die häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen sind Brust (29 Prozent), Lunge und Darm (je 10 %). Bei den Männern sind es Prostatakrebs (23 Prozent), gefolgt von Lunge (14) und Darm (12). Das relative 5-Jahres-Überleben hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen und liegt nun bei rund 60 Prozent. Und obwohl die Anzahl der Neuerkrankungen zunimmt, sinkt die Krebssterblichkeit – das ist die Folge der intensiven Forschungsleistung. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung verbessern die Diagnose- und Therapieverfahren und ermöglichen neue Behandlungskonzepte.

