Die Frauenbeschäftigung in Oberösterreich muss erhöht werden

Linz (OTS) - Bestens qualifiziertes Personal und erfolgreiche Unternehmen sind das Fundament des Wohlstandes in unserem Land. Um dem zunehmenden Mangel an Arbeitskräften entgegenzutreten, wird es wichtig sein, das große Potenzial an gut qualifizierten Frauen in Oberösterreich zu aktivieren.



Bei einer Pressekonferenz am Montag, 4. Oktober 2021, um 11.15 Uhr im OÖ. Presseclub, Saal A, Landstraße 31, 4020 Linz , stellen wir Ihnen eine gemeinsame Initiative von Wirtschaftskammer OÖ, Industriellenvereinigung OÖ, Arbeiterkammer OÖ und ÖGB OÖ vor.

Unter dem Titel: Die Frauenbeschäftigung in Oberösterreich muss erhöht werden stehen Ihnen WK-Präsidentin Mag.a Doris Hummer, die stv. ÖGB-Landesvorsitzende Elfriede Schober, AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und IV-Präsident Dr. Axel Greiner als Gesprächspartner/-innen zur Verfügung.



Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Vor Beginn der Pressekonferenz müssen wir den 3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) laut den aktuellen Covid-19 Vorgaben kontrollieren.





