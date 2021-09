Im Rahmen der Expo 2020 Dubai bekräftigt L'Oréal Paris sein Engagement für die Stärkung von Frauen auf der ganzen Welt und enthüllt einen neuen Beauty Concept Store (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Nummer 1 unter den Schönheitsmarken, L'Oréal Paris, setzt ihr Bestreben fort, Barrieren zu überwinden, indem die Marke Frauen durch Schönheit und ihr Programm "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" im Rahmen ihrer Partnerschaft mit der Expo 2020 Dubai stärkt.

Als offizieller Partner der Expo 2020 in Dubai, die vom 01. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, wird L'Oréal Paris den Besuchern sein Engagement für die soziale Verantwortung des Unternehmens sowie seine neuen Schönheits- und Produktinnovationen vorstellen. L'Oréal Paris wird die globale Umsetzung seines Programms "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" fortsetzen und drei Live-Trainings organisieren. Diese zielen darauf ab Menschen aufzuklären und zu schulen, was sie tun können, wenn sie Zeuge oder Opfer von Belästigung auf der Straße werden, um ihr Bewusstsein für das Thema zu schärfen. Diese Trainings werden über die gesamte Dauer der Expo 2020 verteilt sein, um die Menschen zu ermutigen, sich der Bewegung anzuschließen. L'Oréal Paris wird außerdem seinen Beauty Concept Store La Maison L'Oréal Paris Beauty vorstellen, der den Besuchern ein einzigartiges und innovatives Einkaufserlebnis bietet.

EINE GUTE SACHE: "STAND UP" GEGEN BELÄSTIGUNG IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Die Expo 2020 in Dubai wird die erste Weltausstellung sein, die in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien stattfindet und an der 192 Länder teilnehmen werden. L'Oréal Paris möchte weiterhin Frauen das Selbstvertrauen und die Kraft geben, den Platz in der Gesellschaft einzunehmen, der ihnen zusteht. Daher ruft die Marke 3 Aktionen für das Programm "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" im Rahmen der Expo 2020 ins Leben.

Am 28. September verblüffte L'Oréal Paris die Besucher des Burj Khalifa, des höchsten Gebäudes der Welt, mit einer spektakulären Projektion, um alle Besucher zu den Stand Up- Trainings einzuladen.

Am 5. Oktober veranstalten L'Oréal Paris und seine internationalen Botschafterinnen Aja Naomi King, Aishwarya Rai, Aseel Omran und Mona Zaki die größten Stand Up -Trainings, die seit dem Start des Programms je durchgeführt wurden. Es werden Tausende von Frauen und Männern erwartet, die an dieser Schulung im Dubai Millennium Amphitheater auf der Expo 2020 teilnehmen oder sie online verfolgen, da die Veranstaltung live in die ganze Welt ausgestrahlt wird. Das Training wird unter den entsprechenden Covid-19 Hygieneauflagen durchgeführt.

Am 12. Dezember findet im Dubai Millennium Amphitheater auf der Expo 2020 eine letzte Trainingsveranstaltung statt, die von Eva Longoria als Markenbotschafterin von L'Oréal Paris, und lokalen Prominenten geleitet wird.

Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President, L'Oréal Paris: "L'Oréal Paris hat sich schon immer dafür eingesetzt, Frauen durch Schönheit zu stärken. Als offizieller Partner der Expo 2020 Dubai werden wir mit unserem Trainingsprogramm "Stand Up" die Sensibilisierung für das Thema "Belästigung in der Öffentlichkeit" vorantreiben und die 5D-Methode* mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Sie ist der Schlüssel, um Frauen und Männern das Selbstvertrauen und die Kraft zu geben, in solchen Situationen zu handeln."

LA MAISON L'OREAL PARIS BEAUTY CONCEPT STORE

Am 1. Oktober 2021 wird L'Oréal Paris im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen seines ikonischen Slogans "Weil wir es uns wert sind" den La Maison L'Oréal Paris Beauty Concept Store im Opportunity District der Expo 2020 eröffnen. Der 400 Quadratmeter große Flagship-Store präsentiert die Produkt- und Serviceinnovationen der Marke und bietet den Besuchern der Expo 2020 Dubai neue, aufregende Markenerlebnisse.

Der Beauty-Store wird die drei wichtigsten Werte der Marke hervorheben:

1. Pionierarbeit in der Wissenschaft mit neuen Produkten, die von Hautpflege, Make-up und Haarpflege bis hin zu Männerpflegeprodukten und den technologischen Dienstleistungen reichen.

2. Die Stärkung der Rolle der Frau, die durch die DNA der Marke mit starken Missionen und Projekten wie "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" und des Slogans "Weil wir es uns wert sind" unterstützt werden.

3. Die Pariser Herkunft, wird durch eine charakteristische Pariser Kulisse mit einer typischen Café Terrasse im Beauty Concept Store aufgegriffen.

Hind Alowais, Senior Vice President, Expo 2020 Dubai, sagt: "Wir loben unseren offiziellen Partner für Schönheitsprodukte und -dienstleistungen, L'Oréal Paris, für das Engagement zur Stärkung von Frauen und Mädchen. Die Kosmetikmarke L'Oréal Paris schärft nicht nur das Bewusstsein für das wichtige Thema Belästigung in der Öffentlichkeit, sondern gibt Frauen auch die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben und zu handeln, was sich mit dem Fokus der Expo auf die Gleichstellung der Geschlechter als wesentliche Komponente zur Lösung einiger der größten Herausforderungen der Menschheit deckt. Frauen und Mädchen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit bei der Expo 2020, und wir sind stolz darauf, mit einem führenden Schönheitsunternehmen zusammenzuarbeiten, das dieselben Prinzipien teilt."

"Die Expo 2020 ist eine wirkungsvolle Plattform, um den Dialog und das Handeln in Bezug auf einige der dringendsten Probleme der Welt zu fördern. Die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau stehen im Mittelpunkt des Expo-Programms, das darauf abzielt, Frauen und Mädchen als Akteure des Wandels in einer gemeinsamen Mission für den menschlichen Fortschritt zu feiern, zu stärken und zu befähigen."

Der Beauty-Store wurde so entwickelt und gebaut, dass die meisten Möbel nach der Expo 2020 in Dubai wiederverwendet werden können und somit dem Nachhaltigkeitsprogramm von L'Oréal Paris entsprechen.

Mit dieser Veranstaltung hofft L'Oréal Paris, einen Raum zu schaffen, der Frauen dabei unterstützt, sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen und für ihren Platz in dieser Welt zu stärken. Die Expo 2020 Dubai wird mehr als 200 Teilnehmer aus 192 Ländern und Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt zusammenbringen.

*Über "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit": L'Oréal Paris hat seine Unterstützung für die Stärkung von Frauen bekräftigt, indem es am 08. März 2020 sein Schulungsprogramm "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" mit Hilfe der "5D"-Methode der internationalen NGO Hollaback! lanciert hat. Ein Programm, in dem man lernt, wie man sicher reagiert, wenn man Opfer oder Zeuge von Belästigung in der Öffentlichkeit wird. Heute gibt es "Stand Up - gegen Belästigung in der Öffentlichkeit" bereits in 19 Ländern. Um weiterhin sichere und integrative Räume für alle zu schaffen, ermutigt L'Oréal Paris Frauen und Männer, sich der Bewegung anzuschließen und sich auf standup-deutschland.com schulen zu lassen.

