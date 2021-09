Ehrenamtliche gesucht: Einladung zum Infoabend

Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen sind eine starke Stütze im Rettungswesen. Die Johanniter laden Interessierte zu einem Infoabend ein!

Wien (OTS) - Seit Beginn der Corona-Pandemie sind auch die Rettungsorganisationen sehr gefordert. "Ehrenamtliche waren immer schon eine starke Stütze im Rettungswesen, aber jetzt werden sie mehr gebraucht denn je", so Thomas Leimer, Ehrenamtlichen- Koordinator der Johanniter. "Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen können aktuell sehr gut bei den Impfstationen in der Administration unterstützen oder im Krankentransport."

Vielfältige Einsatzgebiete - von der Rettung bis zur Obdachlosenhilfe

Auch in anderen Aufgabenbereichen können sich Ehrenamtliche bei den Johannitern engagieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport, dem kurzfristigen Einsatz im Katastrophenfall bis zur Mitarbeit in der Wohnungslosenhilfe, der Rettungshundegruppe oder im Eventbereich. Freiwillige werden für das gewünschten Einsatz- und Fachgebiet qualifiziert.

Ausbildung zum Rettungssanitäter/zur Rettungssanitäterin

Wer sich für einen Einsatz im Rettungsdienst und Krankentransport entscheidet, kann die Rettungssanitäter-Ausbildung für Ehrenamtliche im Jänner starten. Die Ausbildung ist kostenlos und erfolgt in 160 Stunden Theorie sowie 160 Stunden Praxis am Einsatzfahrzeug. Der Kurs kann berufsbegleitend absolviert werden und findet abends und in Blockterminen an Wochenenden statt.

Weitere Informationen zu den Einsatzgebieten und Ausbildungsmöglichkeiten erhalten Interessierte beim Infoabend.

Infoabend zum Ehrenamt

13. Oktober 2021, 19:00 Uhr

Johanniter Center Nord

1210 Wien, Ignaz- Köck-Str. 22



Um Anmeldung wird gebeten bei:

Thomas Leimer, Ehrenamtlichen-Koordinator

eak.wien@johanniter.at

T 0676 83 112 580

Bitte bringen Sie einen gültigen 3-G Nachweis sowie eine FFP2 Maske zur Veranstaltung mit.

Fotos für die Medienarbeit finden Sie unter: www.johanniter.at/fotodownload/ehrenamt

Die Johanniter zählen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und rund 170.000 Einsätzen jährlich zu den führenden Rettungsorganisationen Österreichs. 41.000 Förderer unterstützen die Arbeit der Johanniter und ermöglichen mit ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen, etwa Rettungsdienst und Krankentransport, Gesundheits- und Hauskrankenpflege, betreubares Wohnen und Obdachlosenhilfe, Palliative Care, Ausbildung in Erste-Hilfe und Pflege sowie Katastrophenhilfe. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens und Mitglied der Diakonie Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Die Johanniter

Mag. Belinda Schneider

Kommunikation und Marketing

+43 1 470 70 30/5713 oder +43 676/83 112 813

presse @ johanniter.at