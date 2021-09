Kreativität und Wirtschaftlichkeit gesucht: Start der Einreichfrist für den Creative Business Award 2022

LR Danninger: Kreativität ist der Kraftstoff am Weg nach vorne

St. Pölten (OTS) - Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker sind überzeugt:

„Kreativität hat im Wirtschaftsleben eine große Bedeutung“. Gemeinsam laden sie daher alle niederösterreichischen Studierenden und alle Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmer ein, sich beim Creative Business Award 2022 zu bewerben.

„Niederösterreich befindet sich nun mitten in einem massiven Aufschwung, der alle Wirtschaftsbereiche erfasst. Damit der Aufschwung nachhaltig ist, braucht es für unseren Wirtschaftsstandort viele kreative Geschäftsideen, wirtschaftliches Denken und den Willen zur Umsetzung. Solche kreativen Erfolgsbeispiele wollen wir vor den Vorhang holen“, so Landesrat Danninger.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker weiß: „Niederösterreich ist kreativ! Das sehen wir zum einen bei den Studierenden unserer New Design University, wo das Umsetzen von kreativen Ideen Teil des Lehrplans ist. Das sehen wir aber vor allem auch bei unseren niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmern, die selbst immer wieder nach kreativen Lösungen suchen. Durch diese neuen Ansätze und Wege eröffnen sich neue Chancen für den unternehmerischen Erfolg.“

Der Creative Business Award 2022 (CBA) sucht und prämiert die kreativsten, eindrucksvollsten niederösterreichischen Geschäftsprojekte und Studierendenarbeiten. Ausgeschrieben wird der CBA seitens riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und der New Design University (NDU) der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Der Gesamtwert der Preisgelder beträgt 9.000 Euro. In zwei Kategorien werden die Auszeichnungen vergeben: Creative Student und Creative Business. Die Einreichfrist startet am 1. Oktober 2021 und endet am 10. Jänner 2022, die Preisverleihung wird im Februar 2022 stattfinden.

Die Jury aus Wirtschafts- und Kreativ-Expertinnen und Experten wird alle Einreichungen nach vier Kriterien bewerten: kreativer Aspekt (schöpferische Leistung, kreative Kooperation), wirtschaftlicher Aspekt (Marktpotenzial, Zielgruppe), Umsetzung (Projektpartner) und Qualität der Einreichung.

