EMAS-Auszeichnungen für gelebten Klimaschutz

Sieben Einrichtungen der Barmherzigen Brüder nahmen im Rahmen der Umweltmanagementkonferenz 2021 in Wien ihre EMAS-Zertifikate entgegen.

Wien (OTS) - Es sind dies die Krankenhäuser in Eisenstadt, Graz, Salzburg, Wien sowie das Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt, das Kurhaus Schärding und die Betreuungseinrichtung in Kritzendorf. Stellvertretend für Bundesministerin Leonore Gewessler überreichte Sektionschef DI Christian Holzer die Auszeichnungen.

Ausgezeichnet wurden sie für Maßnahmen des betrieblichen Umweltschutzes. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ist ein freiwilliges Instrument der EU für Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen zur Förderung und ständigen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes. Die erste Einrichtung der Barmherzigen Brüder Österreich wurde bereits 2015 nach EMAS zertifiziert. Zertifizierungen und Rezertifizierungen von Gesundheitseinrichtungen der Barmherzigen Brüder finden seither kontinuierlich statt.

„Der Orden der Barmherzigen Brüder hat in Bezug auf den Umweltschutz einen sehr breiten Managementansatz. Schöpfungsverantwortung ist keine Nische, kein betriebswirtschaftlicher Nebenschauplatz. Umweltschutz muss in allen Bereichen mitgedacht werden und es ist dementsprechend zu handeln“, beschreibt Direktor Adolf Inzinger, Gesamtleiter (CEO) der Österreichischen Ordensprovinz, das umfassende Nachhaltigkeitskonzept. Und er ergänzt: „Die Werte des Ordens der Barmherzigen Brüder, wie etwa Verantwortung, Qualität oder Respekt erstrecken sich selbstverständlich auch auf die Bewahrung der Schöpfung. Daraus ergibt sich ein mehrdimensionales, umfassendes Verständnis von Umweltschutz.“

Barmherzige Brüder Österreich

Die Österreichische Ordensprovinz ist eine von weltweit 20 Ordensprovinzen. Die Barmherzigen Brüder sind in 52 Staaten mit 404 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens auf allen Kontinenten vertreten.

In der Österreichischen Ordensprovinz mit Standorten in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei betreiben die Barmherzigen Brüder gemeinsam mit fast 9.000 Mitarbeitenden an rund 30 Standorten zwölf Krankenhäuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Lebenswelten für Menschen mit Beeinträchtigungen, eine Therapiestation für Drogenkranke, Hospize sowie Kur- und Wellnesseinrichtungen. 2020 erfolgten in den österreichischen Einrichtungen trotz Corona-Pandemie 109.822 stationäre Aufnahmen, 686.078 ambulante Patientenkontakte und 46.982 Operationen.

Fotocredit : William Tadros /BMK

