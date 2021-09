Pressegespräch am 6.10.2021 um 10:00 Uhr: Welt Hospiz- und Palliative Care Tag am 9.Oktober 2021

Dachverband Hospiz Österreich in Kooperation mit dem Sparkassenverband Österreich

Wien (OTS) - „Ich will nicht mehr leben“ bedeutet meistens „Ich will so nicht mehr leben“.

Für schwerkranke und sterbende Menschen ist deshalb essenziell, was gute Hospiz und Palliativversorgung leistet: Nämlich, dass sie

in ihren Bedürfnissen wahrgenommen, begleitet, unterstützt und betreut werden und

ein Sterben in Würde, Autonomie und weitgehender Schmerzfreiheit ermöglicht wird.

Deshalb ist das Ziel des Dachverbands, dass Hospiz- und Palliativversorgung für alle Menschen, die sie brauchen, erreichbar, zugänglich und leistbar sein soll.

80-90% der Menschen sterben in Österreich im Bereich der Grundversorgung, also zu Hause betreut von Ärzt*innen, Therapeut*innen, mobilen Diensten, in Alten-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen oder in Krankenhäusern. Ca. 20% aber brauchen aufgrund komplexerer Situationen Angebote aus der spezialisierten Hospiz- und Palliativversorgung. Hier machen Hospizteams, Palliativkonsiliardienste, Mobile Palliativteams, Palliativstationen, Tages- und stationäre Hospize für schwerkranke Menschen Lebensqualität bis zum Lebensende und Sterben in Würde möglich.

