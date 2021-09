AVISO: Bundesheer feiert ‚Tag der Miliz‘ in Güssing

Vergabe der Miliz-Awards 2020 und 2021

Wien (OTS) - Am Samstag, den 02. Oktober 2021 findet auf der Festwiese in Güssing der alljährliche ‚Tag der Miliz‘ statt. Im Rahmen dieses Zusammentreffens zeichnet Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit dem Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hameseder und dem Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans-Peter Doskozil, besonders herausragende Soldaten und Milizwerber aus.

Im Rahmen dieses Festaktes vergibt Ministerin Tanner außerdem die Miliz-Awards 2020 und 2021 an Miliz-freundliche Unternehmen und Organisationen.



Nach einem Platzkonzert durch die Garde und dem Festakt präsentieren die Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 19 in einer statischen Leistungsschau, ihre Systeme und Fahrzeuge.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 01. Oktober 2021, 08:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-8304 bzw. presse.burgenland@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Ablauf:

Ab 09:00 Uhr Empfang und Kontrolle der 3G

10:00 Uhr Beginn Platzkonzert

11:00 Uhr Beginn Festakt

Ab 12:00 Uhr Leistungsschau

Zeit & Ort

Ab 09:00 Uhr Treffpunkt, Schulstraße 2a, 7540 Güssing, in der Nähe des Kulturzentrums Güssing. Parkmöglichkeiten werden vor Ort zugewiesen.

Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreterinnen und Medienvertreter verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Geländes ist nur mit einem gültigen 3G Nachweis gestattet.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer