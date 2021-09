FSG-GÖD Bundesfrauenvorsitzende einstimmig wiedergewählt!

Susanne Schubert wurde mit sensationellem Ergebnis als Bundesfrauenvorsitzende der FSG-GÖD Frauen bestätigt.

Wien (OTS) - Beim Bundesfrauenkongress der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, am 29. September 2021 wurde Bundesfrauenvorsitzende Susanne Schubert in ihrer Funktion bestätigt und die Kandidatinnen des Bundesfrauenausschusses einstimmig gewählt.

„In Krisenzeiten hat sich die Situation von Frauen in allen Lebenslagen verschlechtert. Alte Rollenbilder haben sich zusätzlich verschärft und verfestigt. Gerade jetzt, in so herausfordernden Zeiten, braucht es starke Frauenorganisationen! Ich danke allen Kolleginnen für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die nächsten fünf Jahre!“, so Schubert.

FSG-GÖD Bundesfraktionsvorsitzender Hannes Gruber gratuliert zur Wiederwahl: „Mit Susanne Schubert haben wir eine engagierte und kämpferische Frauenvorsitzende in der FSG-GÖD. Ihr Engagement wird durch dieses eindrucksvolle Wahlergebnis bestätigt.“

ÖGB Vizepräsidentin und SPÖ-Bundesratsvorsitzende, Korinna Schumann gratuliert der FSG-GÖD Frauenvorsitzenden und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit: „Es gibt noch viel zu tun. Ich freue mich, die FSG-GÖD Frauenorganisation als starke Bündnispartnerin im ÖGB zu wissen. Denn nur gemeinsam können wir ein gutes Leben für alle Frauen erreichen.“

Rückfragen & Kontakt:

Debora Mula

FSG-GÖD

debora.mula @ goed.at

+43 676 971 24 61