Die Online-Herbstprodukteinführung von Absen 2021 ging erfolgreich vonstatten - die Mikro-LED der Serie Clear Cobalt hatte einen fantastischen Einstand

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 23. September fand die Produkteinführung von Absen für die Herbstsaison 2021 online in Form eines Live-Streamings statt. Dabei wurden den Kunden auf der ganzen Welt die neue Generation von Premium-Mikro-LED-Displays, virtuelle Filmstudiolösungen und drei innovative Produkte vorgestellt. Über 600 Kunden und Partner aus Ländern wie den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich verfolgten das Live-Streaming und erkundeten gemeinsam die neuesten Technologien und konnten erleben, in welche Richtung sich die Industrie für LED-Displays bewegt.

Clear Cobalt Serie von Micro LED gab ihren großen Einstand

Im Zeitalter der intelligenten 5G+8K-Ultra-HD-Displays sind die Konsumenten anspruchsvoller geworden, wenn es um Elemente wie Bildqualität und Auflösung geht. Micro-LED ist eine neue Generation der Display-Technologie und bietet Display-Herstellern im In- und Ausland ganz neue Möglichkeiten, die Technologie zu nutzen. Wichtige vor- und nachgelagerte Unternehmen in der Display-Industriekette erhöhen ihre Investitionen in die Micro LED-Technologie und entwickeln die Micro LED Displays weiter. Absen verfügt über eine starke Technik und hat eine detaillierte Strategie für Micro-LED entwickelt. Mit der Einführung seiner Micro-LED-Technologie in der ersten Hälfte des Jahres 2021 erregte das Unternehmen große Aufmerksamkeit in der Branche.

Bei der Markteinführung im Herbst hatte die neueste Generation von Premium-Micro-LED-Displays, die Clear Cobalt-Serie, die seit fünf Jahren in Entwicklung war, ihren großen Einstand. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges und stabiles Produkt, das die invertierte COB-Verkapselungstechnologie und den HDR 10-Kernalgorithmus einsetzt. Mithilfe der All-Black-Coating-Technologie und der Black-Level-Correction-Technologie erzielt das Produkt eine hervorragende Anzeige mit ultra-schwarzer Oberfläche, hoher Helligkeit und hohem Kontrastverhältnis. Es bietet außerdem eine naturgetreue Bildqualität und ein angenehmes Seherlebnis, ist feuchtigkeits-, staub- und abriebfest, oxidationsbeständig, vor elektrostatischer Aufladung geschützt und strahlt kein Blaulicht ab. Das Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Innenräumen, beispielsweise in hochwertigen Konferenzräumen, Kontrollräumen, Radio- und Fernsehstudios und Luxuswohnungen.

Präsentation der LED-Virtual-Movie-Studio Lösung

Das virtuelle LED-Filmstudio ist eine aufstrebende Anwendung, die in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Es bietet erstaunliche professionelle Aufnahmeergebnisse mit naturgetreuer Darstellung, herausragenden visuellen Effekten und immersivem Erlebnis und kommt aktuell in Film- und Fernsehproduktionen und -Studios zur Anwendung. Bei der Markteinführung im Herbst gab die LED Virtual Movie Studio-Lösung von Absen ein großartiges Debüt. Absen konnte sich eine führende Marktposition sichern und fördert mit seinen zuverlässigen Produkten und qualitativ hochwertigem Service aktiv die Anwendung des virtuellen LED-Filmstudios, die der Film- und Fernsehindustrie zugutekommt.

Ebenso vorgestellt wurden die neue Generation der HC-Serie professioneller Kleinfeldprodukte, die AX Pro-Serie von MiniLED- und HD-Leasing-Produkten und die MR-Serie professioneller Bodenfliesenbildschirme für die Bühne, die für die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Kunden ausgelegt sind und eine Vielzahl von Optionen bieten.

Mit der vermehrten COVID-19-Impfung im Jahr 2021 hat sich die globale Pandemie allmählich stabilisiert, und die Geschäftsaktivitäten laufen wieder an. Die Nachfrage auf dem Markt für LED-Anzeigen zieht an, und die Branche als Ganzes verzeichnet einen Aufwärtstrend. Auch Absen erlebt einen starken Aufschwung auf dem Weltmarkt.

Die bei der Markteinführung vorgestellten Produkte und Lösungen sind die neuesten Realisierungen von Absen im Bereich der LED-Anzeigen und geben einen Eindruck von der Entwicklung der Branche insgesamt. Absen wird sich auch in Zukunft an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten und weitere technisch fortschrittliche Produkte entwickeln, um führend bei den Neuerungen in der Branche zu sein und wird weiterhin Anstrengungen unternehmen, um durch Innovationen die Entwicklung noch einen Schritt voranzubringen.

Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Absen Produkteinführung für die Herbstsaison 2021! Auch wenn das Live-Streaming vorbei ist, können Sie noch einen Eindruck davon gewinnen. Kopieren Sie diesen Link, um das Playback zu sehen: http://live.vhall.com/528050587

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637114/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637115/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637117/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637113/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637116/5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637112/6.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Matina Jin

+86-13005436008

matina.jin @ absen.com