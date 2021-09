Presseeinladung: Kick Off zur dritten Wiener Sparklingwoche

Wien (OTS) -



Kick Off Event: Wiener Sparklingwoche



Wir laden Vertreter*innen von Presse, Radio, Fernsehen, Foto- und

Onlineredaktionen herzlich zum Fototermin der dritten Wiener

Sparklingwoche by Culinarius, anlässlich des Tages des

österreichischen Sektes, am 06. Oktober 2021 ein.



Für individuelle Gespräche stehen Ihnen zu Verfügung:

- Toni Mörwald, Starkoch

- Mario Bernatovic, Starkoch Restaurant Albert

- Oliver Jauk & Andreas Spindler Restaurant Ludwig Van

- Dominik Holter, Organisator Sparklingwoche

- Daniel Serafin, Kulturmanager und künstlerischer Direktor



Programmablauf:

10:30 Uhr: Empfang

10:45 Uhr: Ansprache Dominik Holter und Vertreter*innen Schlumberger

10:50 Uhr: Fotomöglichkeiten mit VIP Gästen in den Kellerwelten

11:00 Uhr: Führung durch Schlumberger Kellerwelten



Wir bitten um Akkreditierung bis 04. Oktober unter der E-Mail

Adresse maximilian.rothermund @ culinarius.at. Es gilt vor Ort die 2,5

G Regelung.



Datum: 6.10.2021, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Schlumberger Sektkellerei

Heiligenstädter Straße 39, 1190 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Culinarius Beteiligungs und Management GmbH

Maximilian Rothermund, B.A. - PR & Social Media Consultant

+43 664 1379672 - maximilian.rothermund @ culinarius.at