FPÖ – Schnedlitz: ORF-Komiker machen türkises Dirty-Campaigning auf Fäkalniveau

Wien (OTS) - „Der ORF hat einmal mehr bewiesen, dass er das teuerste Verkündigungsorgan der türkisen ‚Message Control‘ ist und nicht einmal davor zurückschreckt, deren Botschaften in geschmacklosen Inszenierungen seiner Spaßvögel Stermann und Grissemann zu platzieren“, reagierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die gestrige Sendung „Willkommen Österreich“.

„Wenn man vom widerwärtigen Inhalt dieser Aufführung abstrahiert, so fällt auf, dass sogar die ORF-Komiker sich bereits in das von Figuren wie Wolfgang Rosam verantwortete türkise Dirty Campaigning eingegliedert haben. Angesichts solcher Fäkal-Exzesse ist es den Bürgern umso weniger zuzumuten, für solchen Schwachsinn künftig sogar noch höhere Zwangsgebühren zahlen zu müssen“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at