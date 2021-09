Vana: Legale Einwanderungs-und sichere Fluchtwege nach Europa erforderlich

Abschottung der “Festung Europa” ist keine Lösung!

Wien/Brüssel (OTS) - Anlässlich der heutigen Mitteilungen der EU-Kommission im Themenbereich Asyl und Migration erklärt Monika Vana, Delegationsleitung der österreichischen Grünen im Europaparlament: “Ein Jahr nach der Vorstellung des neuen Asyl-und Migrationspakts durch die EU-Kommission ist zu wenig passiert, um den humanitären Notstand an den EU-Außengrenzen zu beheben und eine funktionierende und solidarische gemeinsame Asyl-und Migrationspolitik auf die Beine zu stellen.”

Vana: “Das alleinige Vorgehen gegen Schlepperbanden und Schwarzarbeit von Migrant*innen ist wirkungslose Symptombekämpfung, die am Kern der Sache vorbeigeht. Was es braucht, sind solidarische und pragmatische Lösungen auf EU-Ebene, die ein Aufnahmesystem für Asylsuchende, sowie legale und gut regulierte Einwanderungswege für Migrant*innen umfassen. Nur so kann Europa völkerrechtskonform seine Außengrenzen sichern, sichere Arbeitsverhältnisse innerhalb der EU schaffen und seiner Verantwortung gegenüber Menschen in Not gerecht werden.

Ich fordere den Europäischen Rat auf, nicht länger solidarische Lösungen zu blockieren. Europaweit sind zahlreiche Städte und Gemeinden bereit, Schutzsuchende aufzunehmen. Auf dieser Bereitschaft sollte die europäische Asylpolitik aufbauen. Kein EU- Mitgliedsstaat darf sich seiner humanitären Verantwortung entziehen, alle müssen einen Beitrag leisten.”

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Lena Kaiser

Pressesprecherin Dr.in Monika Vana MEP

lena.kaiser @ europarl.europa.eu