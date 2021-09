Venice TV Award 2021 für ORF-Übertragung der Salzburger „Così fan tutte“

Gold in der Kategorie „Performing Arts“

Wien (OTS) - Neuerlicher Erfolg für eine ORF-Koproduktion bei den Venice TV Awards: Nach der im Vorjahr bereits preisgekrönten TV-Übertragung der Bregenzer Seebühnenproduktion „Rigoletto“ wird heuer mit der umjubelten „Così fan tutte“ der Salzburger Festspiele erneut eine ORF-Opernaufzeichnung gewürdigt. Die von Michael Beyer mit neun Kameras inszenierte TV-Produktion von ORF und Unitel in Koproduktion mit ZDF und ARTE erhält eine Goldtrophäe in der Kategorie „Performing Arts“ und setzt sich damit gegen weitere sieben Mitbewerber – u. a. aus Großbritannien, Frankreich, Dänemark und Polen – durch. Zu den in dieser von insgesamt 16 Kategorien nominierten Produktionen zählte auch „Der feurige Engel“, eine via ORF-Unitel-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) gezeigte Opernproduktion des Theaters an der Wien.

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl: „Ein fantastischer Erfolg sowohl für den ORF und seine Partner als auch für die Salzburger Festspiele – eine Opernproduktion, die eigentlich aus der Not heraus geboren wurde und zu einem einzigartigen Juwel geworden ist, zu einem Hoffnungsschimmer für die gesamte Musikwelt in einem kritischen Jahr! Wir haben eine ganz spezielle Fassung der ‚Così‘ erlebt: reduziert, entschlackt, verknappt zu einem musikalischen Kammerspiel von atemberaubender Dichte. Unserem Regisseur Michael Beyer ist es geglückt, diese Achterbahn der Gefühle in ein packendes TV-Musikdrama zu verwandeln und wir freuen uns, dass dieser von großen Unsicherheiten begleitete Kraftakt auch eine solche internationale Anerkennung erfährt.“

Christof Loys Neuinszenierung von Mozarts „Così fan tutte“ in einer gekürzten Fassung feierte anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Salzburger Festspiele 2020 Premiere und wurde diesen Sommer wiederaufgenommen und nochmals in 3sat ausgestrahlt.

Der 2018 ins Leben gerufene Venice TV-Award prämiert jährlich herausragende, qualitativ hochwertige Produktionen und wird unterstützt von IMZ (International Music + Media Centre), Egta (European Group of Television Advertising) und ACT (Association of Commercial TV).

