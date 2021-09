Landeswappen als Auszeichnung, „Klima retten“ als Auftrag

100 Jahre Energie Steiermark

Graz (OTS) - „Ein Blick in den Rückspiegel ist wichtig, aber wir müssen nach vorne schauen, uns dem Klimawandel stellen und rasch nachhaltige Zukunftsprojekte umsetzen“, meinte das Vorstandsduo Christian Purrer und Martin Graf beim Festakt „100 Jahre Energie Steiermark“ in der Alten Universität Graz. Die Erzeugung grüner Energie sei die Schlüsselfrage, das Tempo der Realisierung entscheidend. Deshalb wurde die wechselvolle Unternehmensgeschichte seit 1921 - aufgearbeitet in einem neuen Buch von Historiker Stefan Karner – einem aufrüttelndem Appell von ORF Wetterexperte Marcus Wadsak gegenübergestellt. Angesichts zunehmender Unwetterkatastrophen und der globalen Erderwärmung forderte er, „den Ausbau erneuerbarer Energie-Ressourcen wesentlich zu beschleunigen und sofort zu handeln, bevor es zu spät ist“. Zustimmung für ein „Mehr“ an Nachhaltigkeit und Rückenwind für den Ausbau grüner Erzeugung gab es von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, der das Leit-Unternehmen – und damit seine über 1800 MitarbeiterInnen - mit dem steirischen Landeswappen auszeichnete. Unter den Gratulanten waren u.a. LH-Stellvertreter Anton Lang, Bischof Wilhelm Krautwaschl, die Rektoren Martin Polaschek (KF Uni Graz) und Harald Kainz (TU), SPAR-Chef Christoph Holzer, IV-Präsident Stefan Stolitzka, Voest-Chef Franz Kainersdorfer, Caritas Direktor Herbert Beiglböck, Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross, Aufsichtsrats-Präsident Hansjörg Kaltenbrunner (ams-OSRAM), Sappi-Chef Max Oberhumer, Raiffeisen-Generaldirektor Martin Schaller, LW-Kammer-Präsident Franz Titschenbacher, Hilko Schomerus (Macquarie), Barbara Schmidt (Österreichs Energie), Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, Styria-Vorsitzender Markus Mair….

