Umweltauszeichnung für "Green Hospital"

Umweltministerium überreichte dem Ordenskrankenhaus Urkunde für vorbildliches Umweltmanagement

Wien (OTS) - Als größtes und ältestes Ordensspital in Wien sieht sich das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien dem Ziel eines verantwortlichen und behutsamen Umgangs mit den natürlichen Ressourcen verpflichtet. „Wir möchten damit aktiv an der Sensibilisierung von Menschen und vor allem unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitwirken, zeigen doch die teils dramatischen Klimaveränderungen weltweit, dass dringender Handlungsbedarf besteht“, so Dir. Ivan Jukić, Gesamtleiter des Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien: „Es geht um Achtsamkeit gegenüber verschwenderischem Verbrauch, um eine stetige Verbesserung des Umwelthandelns im Sinne einer verantwortungsbewussten Entwicklung unserer Gesellschaft durch nachhaltiges Wirtschaften im eigenen Handlungsbereich“.

Ein wesentliches Umweltziel ist die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch. So konnte das Krankenhaus in den vergangenen Jahren die Energieeffizienz durch die Montage einer Photovoltaik-Anlage steigern, die Getrenntsammelquote für Abfälle steigern und insgesamt den CO2-Emissionswert durch den Einsatz umweltfreundlicher Mobiltätsprogramme nachhaltig senken.

Über EMAS:

Mit dem seit über 25 Jahren bestehenden europäischen Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management und Audit-Scheme) sind Unternehmen in der Lage, Ressourcen intelligent einzusparen. EMAS-geprüfte Unternehmen leisten einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz, sparen Kosten und tragen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. EMAS stellt sicher, dass alle Umweltaspekte rechtssicher und transparent umgesetzt werden.

Fotolink: https://cloud.bbprov.at/index.php/s/ZjYhjbdzFEi7Pyh

Fotohinweise: Dir. Ivan Jukić (Gesamtleiter Krankenhaus) und Christian Holzer, Leiter Sektion Umwelt und Kreislaufwirtschaft

Rechte: © William Tadros /BMK

