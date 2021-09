SPÖ-Deutsch: „Hochpanische ÖVP krampfhaft auf der Suche nach Ablenkungsmanövern: Gestern Skurril-PK, heute Fake News-Aussendung“

Offenbar droht Kurz neues Ungemach – Untaugliche Ablenkungsmanöver der ÖVP: Mit völlig deplatzierter Kritik desavouiert Melchior den neuen ORF-General von türkisen Gnaden

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sind die gestrige „Skurril-PK“ der stv. ÖVP-Generalsekretärin Schwarz und die heutige „Fake News-Aussendung“ von ÖVP-Generalsekretär und Mediensprecher Melchior der nächste Beweis dafür, „dass die ÖVP vollends im Panikmodus ist und krampfhaft nach Ablenkungsmanövern sucht, um von den dubiosen Vorgängen rund um Kurz und die türkise Familie abzulenken. Offenbar befürchtet die ÖVP, dass bald die nächste Bombe platzen wird und weiteres Ungemach für Kurz im Anrollen ist“, betonte Deutsch heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die türkisen Ablenkungsmanöver sind völlig untauglich und schon fast mitleiderregend. Gaby Schwarz hat in ihrer bizarren Pressekonferenz offenbar vorgehabt, zu einer Frontalattacke auf Medien und Justiz auszuholen, getroffen hat sie damit aber voll die ÖVP und den türkisen Kanzler. Und auch ÖVP-Mediensprecher Melchior trifft mit seiner Kritik voll ins Türkise und desavouiert den neuen ORF-Generaldirektor, der bekanntlich ein ORF-Chef von türkisen Gnaden ist. Denn es war die türkise Stiftungsratmehrheit, die im ORF-Stiftungsrat den amtierenden Generaldirektor Wrabetz aufgefordert hat, den Gebührenantrag in Abstimmung mit dem neugewählten Generaldirektor auszuarbeiten und vorzulegen. Dass die ÖVP jetzt diesen Auftrag der türkisen Stiftungsratmehrheit kritisiert und auf andere zeigt, ist unverschämt und ganz schlechter türkiser Stil“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

