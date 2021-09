Zukunft gestalten! Damit das Morgen nicht von gestern ist

Wien (OTS) - Spätestens seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist eines mehr als offenkundig: Die Welt ist engstens vernetzt. Wir alle bilden eine Schicksalsgemeinschaft, und das weltweit. Die drängendsten Probleme unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen. Was helfen kann, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, und welche Rolle Bildung dabei spielt, steht im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe der Weltnachrichten, des Magazins der Austrian Development Agency (ADA).

Alleine am Beispiel von Mobiltelefon und Laptop, die ganz selbstverständlich zu unserem Leben gehören, zeigt sich: Auch Produkte wie diese haben negative Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben vieler Menschen weltweit. Die Elektronik-Lieferkette erstreckt sich über den gesamten Erdball, von der Gewinnung der Rohstoffe bis hin zur Entsorgung der Endgeräte. „Ein Beispiel von vielen, das zeigt, wie eng vernetzt die Welt ist. Nur gemeinsam können wir es schaffen, die globalen Ungleichheiten zu reduzieren und die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Dafür wollen wir Bewusstsein schaffen“, betont Botschafter Friedrich Stift, Geschäftsführer der Austrian Development Agency (ADA), der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit.

SDGs als Wegweiser



Ein Wegweiser für wirksames Handeln sind die 17 Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs). Ihr oberstes Anliegen ist ein gutes Leben für alle – weltweit. Neben zentralen Zielen in den Bereichen Klima- und Umweltschutz steht auch das Thema Bildung im Fokus der SDGs. Das Unterziel des SDG 4.7 strebt an, dass alle Lernenden die nötigen Kompetenzen erwerben können, um Teil des Wandels hin zu nachhaltiger Entwicklung zu sein. Dafür müssen sie in Gesamtzusammenhängen denken und kritisch reflektieren können. Das Bildungskonzept Global Citizenship Education macht sich genau dafür stark – mit dem Ziel der weltbürgerlichen Verantwortung jeder und jedes Einzelnen.

Die aktuellen Weltnachrichten präsentieren dazu passende Visionen und viele weitere entwicklungspolitische Initiativen in Österreich von Klimawandel-Kampagnen über Anti-Rassismus-Workshops bis hin zur Kunst und Kultur-Arbeit als Kommunikations- und Bildungsinstrument.

Außerdem in den Weltnachrichten 3/2021 zu lesen:

Interview mit Vanessa Spanbauer: „Rassismus steckt in jeder Faser unseres Systems“

Muss denn Reisen Sünde sein? Warum es nicht nachhaltig ist, nicht zu reisen

Grüner Mond auf Kap Verde: Wie österreichische Expertise Landschaft und Leben in einem Tal zum Positiven veränderte

Den Fluten das Wasser abgraben: In der serbischen Stadt Valjevo gehört Hochwasser der Vergangenheit an.

Die Weltnachrichten berichten vierteljährlich über entwicklungspolitische Themen. Herausgeber ist die Austrian Development Agency. Alle Beiträge, Reportagen, Interviews und Geschichten sind auch online nachzulesen. Die Weltnachrichten sind kostenlos. Bestellungen unter oeza.info @ ada.gv.at.



Austrian Development Agency

Die Austrian Development Agency, die Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, unterstützt Länder in Afrika, Asien, Südost- und Osteuropa bei ihrer nachhaltigen Entwicklung. Gemeinsam mit öffentlichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen setzt die ADA derzeit Projekte und Programme mit einem Gesamtvolumen von über 550 Millionen Euro um.

