Austria’s Best Managed Companies: Deloitte zeichnet gemeinsam mit RLB NÖ-Wien mittelständische Unternehmen aus

Wien (OTS) - Im Rahmen eines feierlichen Events wurden am 28. September 2021 hervorragend geführte mittelständische Unternehmen ausgezeichnet. Das interaktive Programm Best Managed Companies ist bereits in weit über 30 Ländern etabliert – heuer wurde es erstmals auch in Österreich durchgeführt. Im Rahmen der Initiative gab es für die Teilnehmer umfassende Workshops mit Deloitte Experten, in denen der Fokus auf vier Schwerpunktkategorien lag. Die Besten dürfen sich nun „Austria’s Best Managed Companies“ nennen. Das erfolgreiche Programm geht bereits Ende des Jahres in die nächste Runde.

Mit Austria’s Best Managed Companies fördert das Beratungsunternehmen Deloitte mit dem Partner Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien aktiv Österreichs Mittelstand. „Unsere mittelständischen Unternehmen bilden das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Österreich. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, diese Unternehmen zu stärken und gemeinsam mit ihnen positive Signale zu setzen“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich

Die ausgezeichneten Unternehmen sind über alle relevanten Branchen verteilt und finden sich in nahezu ganz Österreich:

Vorarlberg

In Vorarlberg wurde die Getzner Werkstoffe GmbH ausgezeichnet.

Tirol

Aus Tirol gehört die Würth-Hochenburger GmbH zu den Best Managed Companies.

Kärnten

Aus Kärnten zählen die HASSLACHER Gruppe und die HIRSCH Servo AG zu den Preisträgern.

Steiermark

Aus der Steiermark überzeugten die KNAPP AG, die Sattler AG sowie die Saubermacher Dienstleistungs AG.

Oberösterreich

In Oberösterreich zählen die KEBA AG und die Miba AG zu den hervorragend geführten Unternehmen.

Niederösterreich

In Niederösterreich gehören die F. LIST GMBH, die GLORIT Bausysteme GmbH, die HANDLER Gruppe sowie die KSR Group GmbH zu den Preisträgern.

Wien

In Wien sind die BauWelt Handels-Aktiengesellschaft, die Heinzel Holding GmbH, die Ottakringer Getränke AG und die Schrack Technik GmbH unter den Ausgezeichneten.

Burgenland

Aus dem Burgenland überzeugte die Leier Holding GmbH.

Vier zentrale Bewertungskriterien

Ziel des Programms ist es, hervorragend geführte österreichische Unternehmen ab einer Größe von rund EUR 100 Millionen Jahresumsatz im Rahmen eines Bewertungsprozesses nach internationalen Maßstäben zu analysieren. Die Führungskräfte der Betriebe nahmen in den letzten Monaten an kostenlosen Workshops mit Deloitte Experten teil und wurden mit einem bewährten Bewertungsmodell in den Schwerpunkten Governance & Finanzen, Strategie, Produktivität & Innovation sowie Kultur & Commitment beurteilt.

„Wir sind stolz darauf, dass ‚Austria’s Best Managed Companies‘ vom heimischen Mittelstand so positiv aufgenommen wurde. Die Anzahl und Agilität der Unternehmen im ersten Jahr der Initiative war beeindruckend – und bestätigt, wie ausgezeichnet die heimischen Unternehmen durch die Bank aufgestellt sind. Das stimmt positiv und gibt Mut für die weiter herausfordernden Zeiten“, betont Friedrich Wiesmüllner, Partner bei Deloitte Österreich und Leader Deloitte Private sowie Austria’s Best Managed Companies.

Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, fügt hinzu: „Es ist beeindruckend, wie der Mittelstand die COVID-19-Krise mit Offenheit, Mut und Leadership bewältigt hat. Mit ‚Austria’s Best Managed Companies‘ holen wir die herausragenden Leistungen der Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden vor den Vorhang und würdigen sie.“

Nächste Bewerbungsrunde startet bereits Ende 2021

Interessierte mittelständische Unternehmen können sich bereits jetzt für die Neuauflage des gelungenen Programms vormerken lassen – die nächste Bewerbungsrunde startet im vierten Quartal 2021. Mehr Informationen zur Initiative und Teilnahme sind auf der Website von Austria’s Best Managed Companies zu finden: www.deloitte.at/bestmanaged

