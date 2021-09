Gaál/Karner-Kremsner/Steinhart: Neue Defis für die Wohnhausanlage Hasenleiten am Weltherztag

Insgesamt werden drei Gemeindebauten mit rund 13.500 Bewohner*innen mit sechs neuen Defibrillatoren ausgestattet.

Wien (OTS) - Ab sofort stehen in der Hasenleitensiedlung in Simmering zwei Defibrillatoren bereit, die in Notfällen durch rasche und gezielte Hilfe zu Lebensrettern werden können. Um den im Grunde einfachen Defi-Einsatz zu lernen, findet auch ein Schautraining und eine Schulung für die Bewohner*innen der Siedlung statt.

„Plötzlicher Herzstillstand kann uns alle treffen! Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass sich in den Wohnhausanlagen öffentlich zugängliche Defibrillatoren befinden. 30 Geräte wurden - unterstützt vom Verein PULS - bereits in den Wiener Gemeindebauten in Betrieb genommen. Der Stadt Wien liegt neben dem leistbaren Wohnraum und dem sozialen Miteinander auch die Gesundheit der Bewohner*innen am Herzen. Die Sicherheit und das Wohlbefinden im eigenen Wohnumfeld sind tragende Säulen der Wiener Wohnbaupolitik.“, erklärt Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

„Es ist erfreulich, dass Wiener Wohnen als kommunale Hausverwaltung hier eine Vorreiterrolle einnimmt. Die entsprechenden Defi-Schulungen sind eine wichtige Initiative und essentiell für eine gute, schnelle Handhabung der Geräte. Denn schnelle Hilfe zählt in diesem Fall doppelt!“, unterstreicht Waltraud Karner-Kremser, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen.

Im Ernstfall entscheiden Minuten

„Erste Hilfe kann Leben retten. Gerade bei einem Herzstillstand ist rasche Hilfe wichtig. Ich freue mich, dass Wiener Wohnen mit dem Projekt „Installation von Defibrillatoren im Gemeindebau“ hier eine Lücke schließt und sich dadurch die Lebensqualität für die Bewohner*innen weiter erhöht“ so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Hinweisschilder in den Stiegenhäusern und in den Außenbereichen der Gemeindebauten machen die Bewohner*innen auf die wertvollen Lebensretter aufmerksam. Auch über die Stadt Wien App und auf wien.gv.at/stadtplan finden sich die Defi-Standorte der unmittelbaren Umgebung.

Defis im Wohnumfeld überlebenswichtig

„Es freut uns sehr, dass Wiener Wohnen ebenfalls dazu beiträgt, unsere Zielsetzung, nämlich Wien zur „HERZsichersten“ Stadt zu machen, zu erreichen. Schließlich ereignen sich rund 80% der Notfälle im Wohnbereich. Die rasche Verfügbarkeit eines im Definetzwerk registrierten Defis und couragierte Ersthelfer*innen, die sofort mit der Herzdruckmassage beginnen, kann die Überlebensrate von derzeit 25% auf 70% steigern“, erklärt Harry Kopietz, Präsident des Vereins PULS.

Neben der Hasenleitensiedlung werden im Herbst in zwei weiteren Wiener Gemeindebauten im 21. und 22. Bezirk jeweils zwei neue Defis in Betrieb genommen. Insgesamt sind damit 36 Defibrillatoren in städtischen Wohnhausanlagen installiert.

„Durch die Ausstattung der Gemeindebauten Rennbahnweg 27, Mitterhofergasse 2 und Hasenleitensiedlung können rund 13.500 Bewohner*innen auf einen Defibrillator zugreifen und so im Notfall die entscheidende Hilfe leisten“, betont Wiener Wohnen Vize-Direktor Daniel Milovic-Braun abschließend. (Schluss)

