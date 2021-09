Mario Ferrari als Vorsitzender des Landesstellenausschuss Wien bestellt

Österreichische Gesundheitskasse bedankt sich bei Vorgänger Bachmeier für seine Arbeit

Wien (OTS) - Mario Ferrari (40) tritt die Nachfolge von Alois Bachmeier als Vorsitzender des ÖGK Landesstellenausschuss in Wien an. Die Wahl des Arbeitsnehmervertreters erfolgte bei der Sitzung des Landesstellenausschusses am 24. September. Ferrari war seit Juli 2019 als stellvertretender Vorsitzender in der Kontrollversammlung der WGKK tätig. Mit der Fusion zur Österreichischen Gesundheitskasse wurde er zum Mitglied des Wiener Landesstellenausschusses der ÖGK. Nun übernimmt er dessen Vorsitz von seinem Vorgänger Alois Bachmeier. Dieser war seit 2011 in der Kontrollversammlung der WGKK tätig, bevor er im Juli 2019 deren Obmann wurde und 2020 schließlich die neue Position als Vorsitzender des ÖGK Landesstellenausschusses Wien übernahm.



Dem neuen Vorsitzenden Mario Ferrari ist der Ausbau der psychosozialen Versorgung auf Kassenkosten ein besonderes Anliegen: „Gerade Kinder und Jugendliche haben unter der Corona-Krise auch psychisch stark gelitten. Hier braucht es noch mehr Bemühungen seitens der ÖGK, ein umfangreiches Psychotherapie-Angebot zu finanzieren.“

