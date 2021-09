ORF III am Donnerstag: „Land der Berge“-Premiere „Weitwandern in der Hochsteiermark“, „Politik live“-Diskussion

Außerdem: „Donnerstag Nacht“ mit neuen Folgen „Die Tafelrunde“, „Kabarett im Turm“, „Dinner für Zwei“, „Soundcheck Österreich“

Wien (OTS) - Neben einer neuproduzierten „Land der Berge“-Dokumentation und einer Diskussionsrunde in „Politik live“ zu den am vergangenen Sonntag stattgefundenen Wahlen in Graz, Oberösterreich und Deutschland versammelt die ORF-III-„Donnerstag Nacht“ am 30. September 2021 erneut heimische Stars der Kleinkunst-und Kulturszene zu einem unterhaltsamen Stelldichein.

Den Hauptabend eröffnet die Doku-Premiere von „Weitwandern in der Hochsteiermark“ (20.15 Uhr) von Holger Bruckschweiger. Von Eisenerz über den Hochschwab, die Hohe Veitsch, durch das Mürztal bis zur Rax führt der Weg über schroffe Bergrücken und felsige Gipfel. Erzherzog Johann hat hier seinen Fußabdruck hinterlassen und Peter Rosegger ausführlich die von ihm geliebte Waldheimat beschrieben. In Mürzzuschlag wurde die erste Bergrettung der Welt gegründet, und das Stuhleck kann als Wiege des alpinen Skilaufs bezeichnet werden.

In „Politik live“ (21.05 Uhr) rückt Peter Fritz mit seinen Gästen die Ergebnisse der deutschen Bundestagswahl, der oberösterreichischen Landtagswahl und der Grazer Gemeinderatswahl in den Mittelpunkt.

Die ORF-III-„Donnerstag Nacht“ eröffnen Gerald Fleischhacker und seine Tafelritterinnen und Tafelritter Alex Kristan, Florian Scheuba, Aida Loos und Christoph & Lollo in einer neuen Folge „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Barbara Balldini erzählt anschließend in einer neuen „Kabarett im Turm“-Ausgabe „Von Liebe, Sex und anderen Irrtümern“ (22.50 Uhr). Und Christoph Fälbl begrüßt um 23.50 Uhr Leo Lukas und Patrizia Wunderl zum kurios unterhaltsamen „Dinner für Zwei“. Zum Abschluss meldet sich ORF III erneut aus dem Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses mit dem „Soundcheck Österreich“-Konzert des Musikers „LIENER“ (0.15 Uhr). Mit Hits wie „Zuckerherzerl“ oder „Rosen und Mohn“ hat es Matthias Liener weit über die Landesgrenzen zu Bekanntheit geschafft.

