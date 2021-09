Breiteneder Immobilien Development: Sebastian Unger zieht in Geschäftsführung ein

Wien (OTS) - Sebastian Unger wurde in die Geschäftsführung der Breiteneder Immobilien Development GmbH berufen. Seine operativen Schwerpunkte werden vor allem in der Projektentwicklung, Vertrieb und Marketing liegen.

Der 39-Jährige ist seit 2011 für den österreichischen Projektentwickler tätig. Die Ernennung zum Geschäftsführer ist ein weiterer Schritt zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens.

Nachhaltigkeit und die Stärkung der Position des Unternehmens als zuverlässiger Partner am Immobilienmarkt werden die Schwerpunkte in der Tätigkeit von Sebastian Unger sein: „Das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt, um in den aktuellen herausfordernden Zeiten erfolgreich zu sein. Ich freue mich darauf, diesen Weg mitzugestalten“, betont Unger.

Darüber hinaus liegt besonderes Augenmerk auf dem Ankauf von Immobilien. Das Unternehmen wird am Markt vor allem wegen seiner schnellen Entscheidungen, der Zuverlässigkeit und Handschlagqualität geschätzt.

Manfred Kräftner, Geschäftsführender Gesellschafter, betont: „Ich arbeite mit Sebastian nun schon 15 Jahre erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Ich freue mich darauf, unser Unternehmen langfristig gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen!“

Rückfragen & Kontakt:

BIP Immobilien Development GmbH

Sebastian Unger

e-mail: s.unger @ b-i-p.com

Tel.: +43/ 1 513 12 41

Schwarzenbergplatz 5/7.1

A-1030 Wien

https://www.bip-immobilien.at