Terminaviso 6.-8.10. „Building Europe“ – Europäische Konferenz für Architektur- und Baukulturpolitik

Wien (OTS) - Österreich und Slowenien laden von 6. bis 8. Oktober 2021 gemeinsam zu einer dreitägigen Konferenz zum Thema Architekturpolitik und Baukultur in der Europäischen Union. Die internationale Konferenz wird in Graz von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer eröffnet.



Seit rund zwei Jahrzehnten widmen sich Expert:innen auf europäischer Ebene den vielfältigen Fragestellungen rund um eine qualitätsvolle Architektur und Baukultur. Die Bedeutung von Baukultur für das Zusammenleben ist dabei ebenso ein Thema wie die Bewahrung des baukulturellen Erbes oder die Qualität neuer Bauprojekte. Österreich hat hier bereits als Veranstalter zweier Konferenzen 2006 und 2018 im Rahmen seiner EU-Präsidentschaften wichtige Impulse gesetzt.



Von 6. bis 8. Oktober 2021 veranstaltet Österreich nun gemeinsam mit dem aktuellen EU-Ratsvorsitzland Slowenien die Konferenz „Building Europe“, die sich insbesondere mit den Perspektiven für die Zeit nach der Pandemie und den konkreten Anforderungen an Architektur und Baukultur im Kontext der Klimakrise auseinandersetzt.

Eröffnet wird die Konferenz am 6. Oktober 2021 im Grazer Orpheum von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

„Wir leben in Zeiten, in denen sich viele Menschen zurecht fragen, wie sich unsere Lebens-, Wohn- und Arbeitssituation in Zukunft entwickeln und wie wir diese gemeinsam nachhaltig mitgestalten können. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Fragestellungen freue ich mich, dass Österreich und Slowenien Gastgeber für die ‚Europäische Konferenz für Architektur- und Baukulturpolitik‘ sind. Die Konferenz stellt eine hochkarätige Plattform für Diskurse und Erkenntnisse über qualitätsvolle, nachhaltige Architektur- und Baukulturpolitik in Europa dar. Der Leitsatz von „Building Europe“ lautet ‚Architektur und Baukultur von hoher Qualität für alle‘ – ein schönes Motto, um auf europäischer Ebene mit geeinten Kräften Lösungen für klimagerechte und zukunftsorientierte Baukultur zu finden und umzusetzen. Denn gute Baukultur ist gemeinsam sorgfältig gestaltete Baukultur“, so Staatssekretärin Mayer.

Zu den hochkarätigen Expert:innen aus Architektur, Politik und Verwaltung zählen u.a. Reinier de Graaf (Partner des renommierten Architekturbüros OMA, NL), Martin Selmayr (Vertreter der EU Kommission in Österreich, AT), Christian Kühn (Vorsitzender des österreichischen Beirats für Baukultur, AT), Charles Landry (UK), der als Experte für Stadtentwicklung zahlreiche Kommunen berät (Stichworte „Creative City“ und „Creative Bureaucracy“), Ruth Reichstein (Büro der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, D), Slobodan Šešum (Außenministerium Slowenien) und Johan de Walsche (European Association for Architectural Education, BE)



Konferenz in Graz/Österreich am 6. und 7. Oktober 2021 – Fokus: Architektur und Baukultur für die Zukunft Europas

Beim Konferenzstart am 6. Oktober in Österreich liegt der Fokus auf den Empfehlungen für die europäische Architektur- und Baukulturpolitik, die in enger Verbindung mit den aktuellen Bestrebungen des von Ursula von der Leyen initiierten „Neuen Europäischen Bauhauses“ stehen, das Kräfte aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technologie verbindet, um neue Ideen und Innovationen für die Herausforderung einer klimagerechten Entwicklung der Gesellschaft zu begegnen. Dieses Vorhaben ist eng verbunden mit dem Grünen Deal (Green Deal) der Europäischen Union für eine nachhaltige Zukunft. Am 7. Oktober folgen thematische Exkursionen in und um Graz zu den Bereichen „Wohnen“, „Gesundheit“ und „Bildung“.



Konferenz in Maribor/Slowenien am 7. und 8. Oktober 2021 – Fokus: Perspektive Einfamilienhäuser

Slowenien startet am 7. Oktober 2021 in den zweiten Teil der Konferenz: Hier wird der Schwerpunkt auf den Herausforderungen und Perspektiven rund um den Umgang mit dem umfangreichen Bestand an Einfamilienhäusern in Slowenien liegen. Die Golden Pencil Award Verleihung und die Eröffnung der jährlichen Ausstellung der slowenischen Architektenkammer setzen am 8. Oktober den feierlichen Abschluss.



Bitte merken Sie sich vor:

BUILDING EUROPE – Europäische Konferenz für Architektur- und Baukulturpolitik:

Datum: 6. – 8. Oktober 2021

Konferenzort Graz: Orpheum, Orpheumgasse 8, 8020 Graz

Konferenzort Maribor: Lutkovno gledališče Maribor (Maribor Puppet Theatre), Vojašniški trg 2 A, 2000 Maribor

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos, die Anmeldung ist bis zum 1. Oktober 2021 möglich:

https://www.ots.at/redirect/hda-graz

Informationen zum gesamten Programm finden Sie unter: www.buildingeurope.org

Weitere Informationen zum Thema Baukultur in Österreich: www.baukultur.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at



Susanne Haider

art:phalanx – Kultur & Urbanität

E-Mail: presse @ artphalanx.at; Tel: 01 524 98 03 - 11