Sima/Zatlokal: Attraktivierung des „IKEA-Umfeldes“ am Westbahnhof – Verkehrsberuhigung, mehr Grünflächen und neue Bäume

Wien (OTS) - Es tut sich viel rund um den Westbahnhof: Im Zuge der Errichtung der neuen, autofreien City-IKEA werden nun unter Einbeziehung der Wünsche der AnrainerInnen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Aufwertung des Grätzels oberhalb der Mariahilfer Straße gesetzt. Der öffentliche Raum wird attraktiviert und begrünt, das Grätzel rund um den Westbahnhof verkehrsberuhigt, insgesamt werden rund 15.000 m2 Fläche neu gestaltet. Planungsstadträtin Ulli Sima und der Bezirksvorsteher des 15. Bezirks Gerhard Zatlokal haben die Pläne heute präsentiert.

Sie basieren auf den Wünschen einer BürgerInnenbefragung aus dem Jahre 2020, die Pläne wurden in den letzten Monaten noch nachgebessert und mit noch mehr Grünflächen aufgewertet. Nach dem endgültigen Abzug der IKEA-Baustelleneinrichtungen kann im Frühjahr 2022 mit der Umgestaltung gestartet werden, die Arbeiten sollen bis Ende Dezember 2022 abgeschlossen sein. „Wir haben heuer schon eine Vielzahl von Begrünungsmaßnahmen in der ganzen Stadt gesetzt, Straßenzüge und Plätze verkehrsberuhigt und neugestaltet. Und nun freue ich mich, dass wir gemeinsam auch hier im Umfeld des Westbahnhofs weitere Flächen attraktiveren, begrünen und kühlen können. Wir gestalten hier am Langauerplatz aus einem bislang unattraktivem Parkplatz eine erlebbare Grünfläche und werten das Grätzel mit verschiedenen Maßnahmen auf“, so Sima.

Breite BürgerInnenbeteiligung im Vorfeld

Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal erläutert den breiten Beleidigungsprozess im Vorfeld zur aktuellen Umgestaltung: „Ich freue mich sehr, dass die Neugestaltung des Grätzels rund um den neuen IKEA nun – wie von den AnrainerInnen gewünscht und mitgeplant – umgesetzt werden kann. Wir haben von der Gerstnerstraße über die Mariahilfer Straße bis zur Zwölfergasse und Rosinagasse 1.800 AnrainerInnen in das BürgerInnenbeteiligungsverfahren eingebunden. Zusätzlich konnten auch alle UnternehmerInnen mitbestimmen. Ich danke allen, die sich aktiv an der Attraktivierung des Grätzels beteiligt haben. Das enorme Interesse der Bevölkerung an der Mitgestaltung zeigt auch die Beteiligung an der Abstimmung mit zwei Varianten mit einer hohen Rücklaufquote von 33 Prozent.“

IKEA-Umfeld: Aus Parkplatz wird Grünfläche

Das Grätzel hinter dem Westbahnhof wird nun verkehrsberuhigt und ein begrünter Stadtraum mit erhöhter Aufenthaltsqualität geschaffen. Dort, wo es möglich ist, werden die Gehsteige und Aufenthaltsflächen mit hellen, sickerungsfähigen Betonsteinen gepflastert. Neue Grün- und Staudenbeete werden errichtet, bestehende Grünstreifen wie beispielsweise in der Gerstnerstraße verbreitert und mit neuer Staudenbepflanzung begrünt. Es werden 13 neue Bäume gepflanzt.

Langauergasse wird grün und verkehrsberuhigt

Die Langauergasse wird verkehrsberuhigt und die Fläche, die bislang ein Parkplatz war, umgestaltet. Der neue Freiraum wird mit mehr Grünflächen und neuen Baumpflanzungen großzügig erweitert. Neue Sitzgelegenheiten, Spiel- und Wasserelemente werten den Aufenthaltsraum auf. Die befestigte Fläche wird niveaugleich mit hellem Belag gestaltet. Künftig ist die Einfahrt über den neuen Langauerplatz entlang des ÖBB Gebäudes nur für Lieferverkehr, Einsatzfahrzeuge sowie AnrainerInnen mit genehmigten Stellplätzen in der Gerstnerstraße erlaubt. Das Radfahren in beiden Richtungen wird ermöglicht.

Premiere: Netlon-Rasen für Feuerwehreinfahrten

Oberstes Credo von Planungsstadträtin Ulli Sima ist „Raus aus dem Asphalt“ – das ist in einer Millionenstadt nicht überall möglich und daher wird laufend an neuen Möglichkeiten geforscht. Eine besondere Herausforderung sind Feuerwehrzufahrten, die besondere Anforderungen stellen. In der Langauergasse wird nun erstmals der sogenannte Netlon-Rasen ausprobiert, als grüne Alternative zu sonst 10 m breiten asphaltierten Flächen, die bei diesen Zufahrten vorgesehenen sind. Das österreichische Produkt ist speziell für Feuerwehrzufahrten und Veranstaltungsgelände entwickelt, besteht aus drei Schichten und ist besonders belastbar.

Auch der Friedrichsplatz wird attraktiver und verkehrsberuhigt

Nicht unweit von der Langauergasse befindet sich der Friedrichsplatz, der im Zuge der aktuellen Umgestaltungen ebenfalls attraktiviert und verkehrsberuhigt wird. Es kommen Sitzelemente, Grünbeeteinfassungen auf der Seite des Amtshauses und der Friedrichsplatz wird nach seiner Umgestaltung zur Fußgängerzone.

Verkehrsberuhigende Maßnahmen rund um den Westbahnhof

Neben unterschiedlichen Begrünungs- und Kühlungsmaßnahmen setzt die Stadt mit dem Bezirk auch auf Verkehrsberuhigung im Grätzel rund um den Westbahnhof. Etliche Maßnahmen wurden bereits umgesetzt oder sind in Umsetzung:

AnrainerInnenparken seit August umgesetzt

Bessere Ausschilderung der Parkgaragen im Umfeld

Das Linksabbiegegebot Fuchsgasse in die Gasgasse (Höhe Langauergasse) wurde bereits festgelegt

Staglgasse und Friedrichsplatz werden autofrei

Die Staglgasse zwischen Friedrichsplatz und Gasgasse wird künftig autofrei. Bis zum ebenfalls geplanten Umbau des Friedrichsplatzes wird nun ein Provisorium errichtet, sie wird nun im Laufe des Herbstes schon zur Fußgängerzone und auch der Friedrichsplatz wird nach seiner Umgestaltung autofrei.

Mehr Sicherheit für RadfahrerInnen

Auch Radfahrende profitieren von der Umgestaltung rund um den Westbahnhof. In der Gerstnerstraße wird ein baulicher Ein-Richtungs-Radweg als Anbindung an den Westbahnhof geschaffen. Weiters wird die Radfahrrelation von der Mariahilfer Straße stadteinwärts in die Gerstnerstraße verbessert. In der Gasgasse, die im Zuge des Projekts zur Einbahn wird, ist künftig Radfahren gegen die Einbahn möglich. Zudem wurden viele neue Radabstellanlagen angebracht.

