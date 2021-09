Rekord für Auftakt des „Universum“-Nationalpark-Zweiteilers „Naturerbe Österreich“

681.000 Zuseher/innen und mit 24 Prozent höchster Marktanteil seit 2017

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse für neue „Universum“-Produktion „Naturerbe Österreich – Die Nationalparks“:

Teil 1 des Naturfilm-Zweiteilers von Heinz Leger über die sechs heimischen Nationalparks, die die Natur und Tierwelt allen Bedrohungen zum Trotz auch für kommende Generationen zu bewahren versuchen, erreichte gestern, am Dienstag, dem 28. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 durchschnittlich 681.000 Zuseherinnen und Zuseher und mit 24 Prozent den höchsten „Universum“-Marktanteil seit 2017. Teil 2 folgt am Dienstag, dem 5. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2.

Der gemäß den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Producing anlässlich des 50. Jahrestags der Grundsteinlegung für österreichische Nationalparks produzierte „Universum“-Zweiteiler entstand als Koproduktion von Interspot Film und ORF in Zusammenarbeit mit den Nationalparks Austria und BMK, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Burgenland, Umweltabteilung Land Kärnten, Umweltabteilung Land Steiermark, Carinthia Film Commission und Cine Styria.

