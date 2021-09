5. Bezirk: Schau „Baumpersönlichkeiten“ endet am 30.9.

Fotografien von Wolfgang Ziegler, Info: bm1050@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) sind seit Anfang September eindrucksvolle Werke des Fotografen Wolfgang Ziegler zu sehen. Nun geht die Ausstellung „Baumpersönlichkeiten“ zu Ende: Nur mehr am Donnerstag, 30. September, zwischen 16.00 und 19.00 Uhr werden die im Zeitraum von 2008 bis 2021 entstandenen Aufnahmen von Bäumen in Wäldern und in Parkanlagen gezeigt. Mit Blicken auf die „Natur im Eiskleid“ rundet der kreative Lichtbildner die Präsentation seiner ausdrucksstarken Fotografien ab. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Besucherinnen und Besucher müssen die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Infos: Telefon 4000/05 127 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Heinrich Spitznagl), E-Mail bm1050@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse