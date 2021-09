EuroSkills in Graz: Erstmals Gold für Österreich in der Berufskategorie Fashion Technology

Sensationserfolg: Christina Strauß und Laura Tschiltsch holen in der ModeTechnologie die höchste Punkteanzahl im Team Austria

Wien (OTS) - Erstmals wurde die Berufseuropameisterschaft EuroSkills in Österreich ausgetragen: Von 22. bis 26. September stellten sich 400 Teilnehmer aus 22 Nationen in 48 Berufen in Premstätten bei Graz der Medaillenjagd. Im Teambewerb „Fashion Technology“ gingen für Österreich Christina Strauß, Mitarbeiterin JMB Fashion Team, und Laura Tschiltsch, Absolventin der Modeschule Graz, an den Start. Sie hatten einen Mantel aus dem Disney-Film „Cruella“ anzufertigen und mussten an drei Wettkampftagen zusätzlich vier weitere Module absolvieren.

Am Sonntagabend stand die Sensation fest: Nach drei Bronzemedaillen konnte erstmals in der EuroSkills-Geschichte in dieser Kategorie Gold für Österreich erreicht werden. Dem nicht genug; Das Team der „Mode Technologie“ gewann zusätzlich die Wertung „Best of Nation“ für die höchste Punkteanzahl unter den 54 österreichischen EuroSkills-Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Bundesinnungsmeisterin KR Christine Schnöll und Fachverbandsobmann Ing. Manfred Kern gratulieren den Medaillengewinnern: „Wir freuen uns über diese international herausragende Leistung. Das ist ein Beweis für das extrem hohe Ausbildungsniveau Österreichs, für die Leistungsfähigkeit des österreichischen Berufsnachwuchses - und natürlich für das besonders intensive Engagement der beiden Teilnehmerinnen.“

Die Bundesinnung Mode und Bekleidungstechnik unterstützt die Teilnehmer seit Bestehen des Wettbewerbs durch gezieltes Fachtraining. Branchenexpertin Isabella Lindenbauer, selbst ehemalige Bronzemedaillen-Gewinnerin bei EuroSkills2016, hat die Siegerinnen bei ihrer Vorbereitung professionell begleitet. Besonderer Dank gebührt Gert Rücker, der mit JMB Fashion Team zum Know-how-Erhalt in Österreich beiträgt und sich von Anfang an persönlich unterstützend einbrachte.

Die Bundesinnung Mode und der Fachverband Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrieindustrie gratulieren den beiden Europameisterinnen Christina Strauß und Laura Tschiltsch ganz herzlich und wünschen Ihnen für den weiteren beruflichen Werdegang viel Erfolg! (PWK460/HSP)

