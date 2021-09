„Karlstag“: Fest der Kunst- und Kulturhäuser am Karlsplatz bietet am 1. Oktober Programm für alle Altersgruppen bei freiem Eintritt

Sichtbarkeit für Kunst und Kultur am Karlsplatz

Wien (OTS) - Der „Karlstag“, das gemeinsame Fest der Kunst- und Kulturhäuser am Karlsplatz, ist nach pandemiebedingter Pause zurück. 2021 wird die Veranstaltung am 1. Oktober ganz besonders im Zeichen der Sichtbarkeit und des Erlebens von Kunst und Kultur am Karlsplatz stehen.

„Der Karlsplatz ist als Ganzes weit mehr als die Summe seiner Teile – das wird einem bewusst, wenn man die Vielfalt, Dichte und Diversität des heurigen Karlstags betrachtet. Ich freue mich, dass dieses Fest für die Kunst heuer wieder stattfinden kann,“ meint Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Hier wird Kultur exemplarisch spürbar im urbanen Raum, im Sinne des leistbaren Wien bei freiem Eintritt für die Wienerinnen und Wiener. Ich hoffe, dass viele Menschen die Chance nutzen, diese wertvollen Kunst- und Kulturhäuser am Karlsplatz kennenzulernen.“

Ab 12.30 Uhr führt eine sechsstündige Karlsplatz-MegaTour quer über den Platz hinein in die Kulturinstitutionen, ein Zusteigen an den jeweiligen Stationen ist möglich. Zudem bieten die Kunst- und Kulturhäuser zahlreiche eigene Spezial-Führungen zu ihren aktuellen Programmen an (Albertina Modern, Musikverein, Künstlerhaus, Secession, Wien Museum-Bauzaun, Kunsthalle Wien Karlsplatz). Für die Kleinen hat der Musikverein um 15 Uhr mit „Agathes Wunderkoffer“ ein echtes Highlight am Karlstag-Spielplan.

Am Nachmittag startet das schon traditionelle Fest am Teich vor der Karlskirche mit einem vielfältigen Familienprogramm aus Kinder-Workshops bis zu 25 Teilnehmer*innen (Wie werde ich Rapper*in? mit ESRAP, Käfig-League der Young Caritas u.a.). Das Open Piano lädt alle zum Spielen ein, Unterstützung kommt von Musiker*innen wie Ankathie Koi, Sixtus Preiss und Violetta Parisini.

Ab 18 Uhr moderiert Gustav Ernst (kolik) ein neues Literatur-Format im öffentlichen Raum: Zwei der zurzeit spannendsten jungen Autor*innen, Barbi Markovic („Die verschissene Zeit“) und Elias Hirschl („Salonfähig“), lesen auf der Bühne im Ententeich. Im Anschluss folgen lichtscheue, große Pop-Momente von Synthesizer-Künstler Philipp Hanich alias Bruch („The Fool“, 19 Uhr). Spektakulär leuchten und ausklingen wird die Karlstag-Nacht über dem Karlsplatz: Um 19.30 Uhr präsentiert Susanne Rogenhofer die Uraufführung von „United Workers“, ihrer audiovisuellen Inszenierung einer Arbeiter*innenmusik des 21. Jahrhunderts an der Fassade der Technischen Universität u.a. mit Musiker*innen des Klangforum Wien und FM Einheit (Einstürzende Neubauten). Ab 20.30 Uhr bespielt die Projektionskunst-Pionierin Starsky die barocke Karlskirche mit visueller Poesie („Mit zärtlichem Herzen“). Unterstützt wird sie dabei von dramatischen Soundscapes der Technolegende und Kunstpreisträgerin Electric Indigo.

Das komplette Programm mit speziellen Anmeldeinformationen und aktuellen Covid-Bestimmungen für Besucher*innen des Karlstags indoors (2,5 G und Maskenpflicht) sowie in abgegrenzten Arealen outdoors (2,5 G) ist auf www.karlsplatz.org abrufbar.

*Corona-Impfung am Karlstag: In Kooperation mit der Stadt Wien hat die Technische Universität ihre Impfstelle am Campus Karlsplatz im Prechtlsaal von 8:00 bis 22:00 für alle geöffnet.

