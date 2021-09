SPÖ-Herr zum Tag gegen Lebensmittelverschwendung: Radikales Umdenken bei Förderungen nötig!

Regierung muss Maßnahmen gegen Überproduktion ergreifen – Regionale, biologische und kleinteilige Lebensmittelproduktion fördern

Wien (OTS/SK) - Julia Herr, SPÖ-Klima- und Umweltsprecherin, zeigt sich anlässlich des Internationalen Tages gegen Lebensmittelverschwendung besorgt über die von WWF und anderen Organisationen geschätzten Zahlen, wonach 40 Prozent aller produzierten Lebensmittel weltweit im Müll landen:

„Lebensmittelverschwendung ist ein globales Problem und rührt vor allem aus der massiven Überproduktion und der daraus folgenden Tatsache, dass vieles einfach wieder weggeworfen wird. Wir produzieren laufend mehr Lebensmittel als wir überhaupt zum Essen brauchen. Die industrielle Lebensmittelproduktion ist längst aus dem Ruder gelaufen. Schon lange stehen nur mehr die Quantität und der Profit im Mittelpunkt und nicht mehr die Qualität des Essens. Es braucht endlich eine radikale Umgestaltung“, fordert Herr. ****

Die SPÖ-Sprecherin bekräftigt, dass es darum gehe, regionale, biologische und kleinteilige Lebensmittelproduktion vor Ort zu fördern. Lebensmittel sollten schließlich zu Gesundheit und Lebensqualität beitragen, so Herr. In die Pflicht nimmt sie in diesem Zusammenhang die ÖVP, die endlich eine andere – sinnvolle und richtige – Förderpolitik in der Lebensmittelproduktion bzw. der Landwirtschaft machen soll. „Derzeit gilt die Maxime: je größer der Produzent, umso mehr Fördergeld kann er lukrieren. Kleine, regionale Anbieter werden kaum oder jedenfalls zu wenig unterstützt. Die Folge davon: sie müssen oft aufgeben und zusperren. Das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll und kann so nicht mehr weitergehen“, kritisiert Herr.

Die Regierung ist gefordert, so die SPÖ-Umweltsprecherin, sich sowohl auf internationaler Ebene für eine sinnvolle Förderpolitik und das Vermeiden von Lebensmittelverschwendung einzusetzen, als auch auf nationaler Ebene konkrete Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit bei Förderungen zu ergreifen. Dies würde auch zu einer Reduktion bei weggeworfenen Lebensmittel führen. Außerdem müssen ÖVP und Grüne endlich auch ihr angekündigtes Vorhaben umsetzen, ein Wegwerfverbot im Handel einzuführen, fordert Herr abschließend. (Schluss) sr/ls

