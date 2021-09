FPÖ OÖ: Landesparteivorstand nominiert Manfred Haimbuchner als Landeshauptmann-Stv. und Günther Steinkellner als Landesrat

Herwig Mahr als Klubobmann vorgeschlagen – Bürgermeister Andreas Rabl verstärkt das Verhandlungsteam

Linz (OTS) - In der gestrigen Sitzung des Landesparteivorstandes der FPÖ OÖ in Linz wurden neben der Analyse des Wahlergebnisses auch personelle Entscheidungen getroffen. So schlägt das höchste demokratische Gremium der FPÖ OÖ als Mitglieder der OÖ Landesregierung für die kommende Legislaturperiode einstimmig Dr. Manfred Haimbuchner als Landeshauptmann-Stv. und Mag. Günther Steinkellner als Landesrat vor. Ing. Herwig Mahr wurde ebenfalls einstimmig für die Wahl zum Klubobmann nominiert. *****

„Wir sind eine Partei der Personalkontinuität. Wer die FPÖ wählt, der weiß, wem er Verantwortung überträgt. Mit Günther Steinkellner bilde ich ein erfahrenes Team für die Landesregierung, das gemeinsam mehr als 18 Jahre Regierungserfahrung aufbieten kann und Herwig Mahr ist ein Fels in der parlamentarischen Brandung. Erfahrung und Verlässlichkeit sind in Zeiten der Krise unverzichtbare Faktoren. Da bleibt kein Raum für Experimente, da zählen nur Beständigkeit und Handschlagqualität“, stellt Haimbuchner dazu fest. „Wir haben in den letzten Jahren viel weitergebracht für unser Bundesland, Brücken gebaut, Mobilität gefördert und dadurch Klimaschutz mit Hausverstand umgesetzt. Mobil und erfolgreich soll es in Oberösterreich weitergehen, deshalb stehe ich gerne zur Verfügung, wo ich gebraucht werde“, verspricht Steinkellner.

„Wenn Landesförderungen an Deutschkenntnisse geknüpft werden sollen oder Klimaschutz im Einklang mit dem Standort umgesetzt werden soll, geht das nur mit uns. Die Arbeit im Landtag besteht nicht aus Überschriften, die für die Weltrettung werben, sondern ist täglicher, mühsamer Einsatz für die heimische Bevölkerung und die Verbesserung ihrer Lebensrealität“, zeigt sich Mahr für die kommende Periode gerüstet.

Auch das Verhandlungsteam für die heute beginnenden Gespräche mit der ÖVP OÖ wurde vom Landesparteivorstand einstimmig ernannt. Es setzt sich zusammen aus Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, Landesrat Mag. Günther Steinkellner, Klubobmann Ing. Herwig Mahr, Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Landesamtsdirektor-Stv. Klubdirektor Dr. Ferdinand Watschinger und dem LH-Stv. Büroleiter Mag. Roland Dietrich.

„Ich baue auch hier auf Erfahrung und Kontinuität. Die Mitglieder meines Teams sind mit allen Wassern gewaschen, haben die FPÖ ganz oben und ganz unten erlebt. Wir kennen unsere Position und werden unserem bisherigen Partner auf Augenhöhe begegnen und keine Träumereien oder Utopien fordern, wie das von anderen zu erwarten ist. Politik ist die Kunst des Möglichen, darum geht es in den kommenden Tagen und Wochen“, stellt sich Haimbuchner auf die Verhandlungen ein.

Rückfragen & Kontakt:

Jan Ackermeier, M.A. | Politischer Referent

Blütenstraße 21/1, 4040 Linz

(0732) 73 64 26 – 34, jan.ackermeier @ fpoe.at